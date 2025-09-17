El cariñoso pésame de Emery por Manolo Cardo: "Me ayudó muchísimo"

Unay Emery, al igual que le pasó luego a Julen Lopetegui, tuvo una relación muy especial con Manolo Cardo. Tanto es así que incluso le dedicó su triunfo centésimo como entrenador del Sevilla al Coriano de Oro. El actual técnico del Aston Villa antecede al coriano en número de partidos del Sevilla dirigidos: 205 por 200. Los dos están detrás de Joaquín Caparrós. El actual presidente de honor del Sevilla lidera esa clasificación con 248. En tal contexto, se entienden las cariñosas palabras del técnico de Fuenterrabía hacia Cardo.

El técnico guipuzcoano envió sus condolencias a la familia del I Banquillo de Oro y también a todos sus amigos y al sevillismo en general. "Mi más sincero pésame a toda la familia de Manolo Cardo, a todo el Sevilla y a todos los que, alrededor suyo, en base a la amistad, personal o futbolística, como en este caso la mía, hemos tenido relación con él", expresó Emery, que tuvo una relación especial con Cardo en su prolífica etapa en Nervión entre enero enero de 2013 y junio de 2016.

Durante aquella etapa tuvo lugar un encuentro con Manolo Cardo que Emery no olvida. "Todavía recuerdo aquella comida en su casa en la que invitó a la directiva del Sevilla. Estuvimos conversando de fútbol. Además hizo un apartado conmigo para darme consejos de lo que él sintió de entrenador y cómo era Sevilla para un entrenador. Me ayudó muchísimo y lo agradecí muchísimo. En el recuerdo para siempre, para mí, como algo en mi profesión de gran ayuda. Sobre todo ahora estar con su familia y con toda la familia del sevillismo", aseguró Emery.

En marzo de 2016, tres meses antes de abandonar Nervión, Emery le dedició su triunfo centésimo con el Sevilla a Manolo Cardo con un emotivo vídeo que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Ahora, en el estado de su cuenta de Instagram, ha publicado una foto de aquella época en la que aparecen juntos, con un escueto mensaje: "Descanse en paz". Evidentemente, la figura de Cardo deja una huella indeleble y eterna que va más allá de los muchos canteranos que hizo debutar y que lo siguieron considerando como un padre futbolístico, desde Francisco a Jiménez, desde Rafa Paz a Ramón, Ruda o Moisés.