Sevillistas de Nervión demanda por 30 millones a Del Nido Benavente por la venta de 3.000 acciones al 'Grupo de los Americanos'

El juicio del pleito del presidente del Sevilla, José Castro, contra José María del Nido Benavente se ha suspendido por entender el juez mercantil que quien sería competente sería la jurisdicción civil. La parte demandante entiende que aunque pudiera recurrir la resolución, es más ejecutivo presentar de nuevo la demanda ante jurisdicción la reclamación contra el expresidente por sus incumplimientos del pacto de gobernabilidad, quizás añadiendo los de la última junta general.

Dentro de las personas cercanas al área jurídica del Sevilla se valora de forma positiva esta resolución judicial, ya que se entiende que el pacto sigue vigente y de esta manera continuará el segundo juicio por incumplimientos contra Del Nido Benavente, que se planteó directamente en la vía civil.

La reclamación a Del Nido Benavente de 30 millones de euros tiene su origen antes de la pasada Navidad y se efectuó por la venta del otrora presidente sevillista de 3.000 acciones al llamado Grupo de los Americanos, a la sociedad propiedad del fondo 777.

La interpretación jurídica de los asesores de Castro es que se levanta la situación de perjudicialidad que tenía suspendido el segundo procedimiento de petición de 30 millones por incumplir el pacto por venta de esas 3.000 acciones a los americanos y tendrá lugar la audiencia previa, prevista para enero de 2023, ya que este pleito fue presentado en octubre de 2021 y estaba, como se ha dicho, suspendido desde que el expresidente demandado contestó la demanda.

En la demanda que se le solicitaba al Mercantil para decidir los primeros incumplimientos del pacto, éste entiende que no es competente y se lo traslada a la vía civil. Por lo tanto, la interpretación es que el pacto sigue vigente.

Después conocerse la noticia a través del programa de Rafael Almansa en la Cope, como efecto inmediato de esta decisión judicial también se considera en el Sevilla que queda liberado el procedimiento que estaba suspendido. La demanda de 30 millones por esa venta de acciones contraria al pacto que se ha explicado que estaba planteada y contestada en el Juzgado de lo Civil 4, con audiencia previa en enero, como se ha dicho.

Para el Sevilla, este pleito de lo Mercantil era muy secundario e incluso apunta que, una vez obtenida las medidas cautelares en su día no les aportaba gran cosa.

Todo lo contrario sucede en el entorno de Del Nido Benavente, que entiende que ahora Castro no puede alegar la vigencia del pacto. La interpretación en los círculos cercanos al ex presidente también es optimista inicialmente, pues se cree que Castro ya no puede alegar la vigencia del acuerdo y que se interpreta que no se puede apelar a la agrupación de acciones para impedir votar por separado en la remoción del Consejo de Administración.