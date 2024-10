El infortunio de Nyland adelantó el debut de Álvaro Fernández

Anoche en Cornellà se produjo una de las acciones que suelen marcar la portería de un equipo, para bien o para mal, como es una desafortunada lesión en una demarcación del terreno de juego tan señalada como la del guardameta. Orjan Nyland, portero del Sevilla titular e indiscutible desde su irrupción la pasada temporada, sufrió en el minuto 63 de encuentro una lesión en su rodilla izquierda después de realizar un salto para atrapar un balón. Al amortiguar todo el peso de la caída en su pierna izquierda, sintió un dolor que le obligó a dejar paso a su compañero Álvaro Fernández, quien se estrenó en la que fue su casa con la camiseta del Sevilla.

El debut de Álvaro

El portero riojano llegó a la disciplina sevillista pocos días antes del comienzo de LaLiga, debido a que su fichaje estuvo supeditado a la salida de Marko Dimitrovic al Leganés. Cuando ya firmó Álvaro por el Sevilla no tuvo tiempo ni siquiera de probar en pretemporada ante el inminente comienzo de la competición doméstica. Es por ello que hasta octubre no se había enfundado todavía los guantes con la elástica rojiblanca. Cosas del destino, a pocos días del que iba a ser, con casi toda seguridad, su debut en Copa del Rey, su estreno se adelantó por el infortunio de un compañero. Con la lesión de Nyland, Álvaro Fernández se vio obligado a acelerar su estreno en un escenario que, precisamente, no le traía buenos recuerdos, al vivir desde primera línea el último descenso del Espanyol.

Sin mucho tiempo para calentar, Álvaro tuvo en Cornellà ante el Espanyol su primera media hora como portero de Sevilla en un encuentro en el que no tuvo apenas trabajo. Un único despeje de puños y sin necesidad de realizar ninguna parada ante la falta de contundencia ofensiva del Espanyol en el tercio final del terreno de juego.

Portería a cero y sensaciones positivas

Se libró, eso sí, de intentar parar un penalti por la mano de Gudelj que, finalmente, corrigió Ortiz Arias con ayuda del VAR. Un encuentro que le dejó con buenas sensaciones pese a la forma de debutar, que no es agradable: “Súper feliz, más no se puede pedir, victoria fuera de casa, que no la habíamos hecho y lo necesitábamos bastante para coger confianza en esa faceta. Portería a cero, más no se puede pedir, me he encontrado bien, he sido muy práctico, no he querido complicarme la vida. Pues a poder ayudar al equipo dentro del campo lo gratifica mucho y da también mucho sentido a todo el trabajo que hago”, comentó el portero en la zona mixta del RCDE Stadium tras debutar con el Sevilla.

Álvaro Fernández también habló tras el partido sobre su compañero Orjan Nyland a quien no vio, afortunadamente, excesivamente preocupado: “Yo he hablado un poquito con él y parece que ha sentido algo en la rodilla, esperemos, la rodilla siempre suele ser una zona complicada, no se le veía muy preocupado, tampoco ha sentido algo muy fuerte o muy exponencial, y bueno, esperemos que sea lo menos posible, porque es un jugador importante para nosotros, es mi competidor, pero por supuesto mi compañero, al que le deseo, ojalá no tenga nada, y si algo tiene, que sea poco y una pronta recuperación”, comentó.

El portero noruego tiene previsto pasar las pruebas médicas este sábado para conocer el alcance de su lesión. En las primeras exploraciones, tal y como comentó García Pimienta en rueda de prensa, pareció el ligamento interno lateral de su rodilla izquierda. Aún así, el noruego tendrá que visitar a los doctores para conocer cuánto estará de baja. Su lesión genera, a su vez, un efecto dominó en las porterías, obligando a dar un salto a Alberto Flores como suplente, si se confirman los peores pronósticos de Nyland, como suplente de Álvaro Fernández.