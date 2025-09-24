Despedida de Monchi del Aston Villa: "Ha sido uno de los mejores momentos de mi vida"

El Aston Villa y Monchi han anunciado oficialmente la salida del gestor deportivo isleño del club de Birmingham, que ficha como relevo a Roberto Olabe, otro viejo conocido, por su etapa en la Real Sociedad, de Unai Emery. Se han cruzado palabras lógicas de gratitud en un momento muy complicado por el mal inicio del conjunto dirigido por el guipuzcoano y la marcha de su presidente de operaciones de fútbol, que era el cargo que ostentaba Monchi.

El copropietario y presidente del equipo inglés, el egipcio Nasse Sawiris, ha hablado despidiendo a Monchi así: "Me gustaría agradecer a Monchi por el duro trabajo y por su valiosa contribución en el Aston Villa. Su compromiso y visión ha contribuido a los éxitos recientes del equipo".

Y poco después se expresó en la red social X Monchi con un mensaje de gratitud y asegurando que en el Aston Villa vivió "dos de los mejores momentos" de su vida.

"Siempre es difícil encontrar las palabras adecuadas en momentos como estos, sobre todo porque escribo en inglés, pero quería darles las gracias a todos. Hemos compartido momentos increíbles en estos dos últimos años, pero sobre todo, me quedo con los muchos nuevos amigos que he hecho en el Aston Villa", comenzó Monchi.

A continuación dio las gracias a sus ya ex colaboradores y directivos. "Gracias a Unai y Damian (Vidagany, director deportivo) por traerme aquí, al cuerpo técnico, a los jugadores y a todos los que trabajan tan duro entre bastidores en el club de fútbol. Y, por supuesto, a los propietarios Nassef (Sawiris, el propietario egipcio), Wes (Wesley Edens, propietario estadounidense) y Michael por la confianza que depositaron en mí. También ha sido un placer volver a trabajar con Francesco (Calvo, director general con el que coincidió en la Roma)".

Y también tuvo palabras para la afición de Villa Park... "Por último, muchas gracias a la afición. Hemos disfrutado de muchos momentos especiales juntos. Siempre seré un villano. Ha llegado el momento de continuar de otra manera, pero no puedo olvidar estos dos últimos años. Trabajar en el Aston Villa ha sido uno de los mejores momentos de mi vida".