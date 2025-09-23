Lo emocional, clave en la salida del Aston Villa de Monchi, al que relevará Olabe

Confirmada la salida de Monchi del Aston Villa, al que llegó en la primavera de 2023 tras dimitir en el Sevilla por desavencencias con su comité de dirección -José María del Nido Carrasco y José Castro principalmente-, el gestor deportivo se tomará un tiempo para saber qué rumbo tomar. De momento toma aire y presidirá sin distracción el CD San Fernando, en donde irrumpió el pasado verano junto a René Ramos, como vicepresidente, y su hijo Alejandro, que meses atrás dejó su puesto también en el Aston Villa.

Monchi (San Fernando, 20-09-1968) siempre ha sido muy emocional y, salvo su dimisión de la Roma cuando el club despidió al entrenador que tenía la confianza del isleño, lo emotivo siempre tuvo mucho peso en las dos veces que salió del Sevilla, en la primavera de 2017 y en la de 2023. Y ahora, en 2025, le pasa lo mismo, aunque a inicio de temporada y no al final.

Los cielos plomizos de Birmingham han tenido tanto peso o más en la decisión de Monchi que el pésimo inicio del Aston Villa, que sólo ha podido invertir unos 30 millones de euros por rebasar el fair play de la Premier, donde tiene el límite salarial más bajo de los 20 equipos. Roberto Olabe, un íntimo de Unai Emery, lo releva en Villa Park.

En la tarde de este martes aún no había anunciado oficialmente el Aston Villa la salida de su presidente de operaciones de fútbol. Tampoco se había pronunciado al respecto Monchi, en cuyo perfil de la red X seguía apareciendo su cargo en el club inglés. Pero esto no tiene vuelta atrás.

A nadie escapa que Monchi figura en los planes de Antonio Lappí y su amigo Fede Quintero para el muy embrionario proyecto de hacerse con el mando en el Sevilla. Pero esto pasa por la compra de los paquetes mayoritarios de acciones y está lejos de producirse. Como pronto, antes de que expire el actual y controvertido pacto de gobernabilidad en diciembre de 2027 parece inviable.

Un ciclo efímero de dos años y poco

Monchi llegó al Aston Villa en 2023 procedente del Sevilla, donde ya había trabajado con Unai Emery, pero abandonará en las próximas horas el club inglés en la que ha sido su segunda aventura en el extranjero tras los dos años incompletos que estuvo en la Roma. Allí dimitió tras la decisión del entonces presidente del club giallorosso, James Pallotta, de relevar al entrenador Eusebio di Francesco en marzo de 2019. En junio de ese año volvió al Sevilla llamado por José Castro para iniciar una nueva era con Julen Lopetegui.

En Birmingham se reencontró con Emery y con él llevó al Aston Villa a clasificarse para Europa dos temporadas consecutivas, meterse en semifinales de la Conference League y llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones cuarenta años después, donde les eliminó el Paris Saint Germain, a la postre campeón.

Los problemas financieros del Aston Villa

Las funciones de Monchi han sido especialmente complicadas este mercado veraniego, debido a las restricciones financieras de la Premier League y de la UEFA. En este contexto, solo han podido fichar a Evan Guessand, por 30 millones, y a Marco Bizot, por medio millón, además de las cesiones de Jadon Sancho y Harvey Elliott, unos refuerzos que se quedan muy lejos de sus supuestos contendientes para entrar en Europa.

Emery, antes de que empezara la liga, ya avisó de que no era realista pensar en entrar entre los siete primeros porque el presupuesto del Aston Villa está muy lejos del de los grandes de la liga.

Este inicio de temporada ha sido muy pobre para los Villanos, que no han sido capaces de ganar ninguno de los cinco partidos de Premier League y han sido eliminados de la Copa de la Liga. Este fin de semana empataron contra el Sunderland, un recién ascendido, pese a jugar sesenta minutos con un hombre más.

Según The Athletic, el medio que adelantó el bombazo, Olabe ha estado "en el radar" del Villa desde hace tiempo. El español dejó la Real Sociedad el verano pasado y se le relacionó con el Arsenal entre la marcha de Edu y la contratación de Andrea Berta como director deportivo de los Gunners.

Durante su carrera, Olabe ha participado en el desarrollo de futbolistas como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, cuando trabajaba en Independiente del Valle, y en los de Alexander Isak, Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Mikel Merino, cuando estaba en la Real Sociedad.