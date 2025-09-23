Monchi, cerca de abandonar el Aston Villa, según The Athletic

La noticia surgía a última hora de la noche de este lunes en Inglaterra. Mientras la Europa futbolística estaba pendiente de los premios en la gala del Balón de Oro en París, The Athletic hacía pública una bomba que tiene una onda expansiva considerable en Sevilla. Al parecer, Monchi abandona al Aston Villa inglés, según la citada publicación.

El mal comienzo de temporada de los hombres dirigidos por Unai Emery, unido a la situación personal de Monchi parece que puede ser el detonante para que quede finiquitada su segunda etapa fuera de España.

Tras su salida voluntaria del Sevilla, incluidas las desavenencias con el consejo de administración ya presidido por José María del Nido Carrasco, Monchi fue nombrado como Presidente de Operaciones de Fútbol del Aston Villa en junio de 2023.

Una de sus primeras decisiones fue llevarse a su hijo, Alejandro, como miembro del equipo que lo acompañaba en esta aventura en la Premier League. Sin embargo, éste ha abandonado voluntariamente el club de Birmingham durante el verano recién concluido y ha vuelto a España contratado por una conocida agencia de representación de futbolistas.

El siguiente en hacerlo parece que será Monchi, siempre según la publicación The Athletic, que lo daba como seguro. El Aston Villa ha tenido uno de los peores arranques de su historia y marcha antepenúltimo en la Premier League después de sumar sólo tres puntos de 15 posibles. Eso tampoco sería raro en el caso de los equipos de Unai Emery, que siempre suelen arrancar así y después remontar el vuelo con autoridad. Además, también fueron eliminados en la Copa de la Liga.

Pero esto no tiene tanto que ver con la situación personal de Monchi, que, al parecer, no estaría muy contento con su aventura en Inglaterra y que incluso ha visto muy cercenada su situación en el último mercado con una crisis económica fortísima en la entidad de Birmingham. De hecho, pese a alguna venta espectacular en invierno como la del colombiano Jhon Duran, sólo ha podido invertir 30 millones en Guessand. El resto se ha limitado a llegadas de cedido en el caso de Elliott o Jadon Sancho, además, de Lindelof, que estaba libre y de Bizot, por el que ha pagado 0,5 millones. También han salido algunos hombres importantes este verano, como el internacional Jacob Ramsey, traspasado por 45,15 millones. Igualmente abandonaron el Aston Villa Leon Bailey, Enzo Barrenechea, Samuel Iling-Junior y Álex Moreno.