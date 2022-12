El difícil mercado del Sevilla: entre el deseo y la cruda realidad

El Sevilla se enfrenta a la dura realidad de un mercado más complejo de lo esperado. Las esperanzadas cuentas iniciales de realizar varias permutas de fichas de momento no tienen reflejo alguno en la plantilla que adiestra Jorge Sampaoli, que en el primer amistoso de este parón por el Mundial volvió a mostrar los mismos defectos y la misma parquedad de efectivos, cuando la cita de Qatar ya enfila las semifinales. Monchi ya sabía que iba a tener una ardua tarea, pero la convicción en el comité de dirección del club era que habría bastantes movimientos, primero de salida y luego de entrada, que de momento no se producen.

Apenas ha surgido con fuerza la solicitud de cesión de Dolberg por parte del Hoffenheim, una operación para la que habría que romper primero el contrato de cesión con el Niza, club propietario de sus derechos. El danés dejaría hueco y el extremo Donyell Malen está dentro de los parámetros que valora el Sevilla, que podría acceder a la cesión del atacante de 23 años del Borussia Dortmund, que lo fichó por 30 millones en 2021, tras un temporadón en el PSV (27 goles y diez asistencias en 45 partidos) actuando por dentro, pero que esta temporada ha decaído en su rendimiento y no ha visto puerta en la Bundesliga hasta ahora como extremo. Desde luego, no respondería a la "contundencia" que pide Jorge Sampaoli en las dos áreas –delantero y central–, al no ser un nueve puro goleador, sino un hombre de banda con potencia, desborde y llegada, algo de lo que adolece la plantilla.

Lógicamente, la disputa del Mundial influye en esta ralentización impropia de un mes de diciembre previo a la apertura del mercado en enero. Y también el rendimiento de los internacionales del Sevilla en la cita de Qatar influye a la hora de medir dichos movimientos. Porque es esperable que el mejor valor de mercado que tenía el Sevilla antes de la Copa del Mundo, el guardameta Bono, aumente su cotización e incite a las anunciadas ofertas procedentes de la Premier League con un valor añadido: el prestigio de haberse señalado como portero menos goleado del Mundial, como una de las revelaciones del torneo, en el que apenas ha encajado un gol, y en propia puerta, en los tres partidos disputados –se perdió el de Bélgica por una indisposición–. Su traspaso aclararía totalmente el atascado panorama de salidas y entradas...

Precisamente hoy, ante Portugal, a las 16:00, tiene otra cita con la historia la Marruecos de Bono y En-Nesyri, otro futbolista que también conserva en Inglaterra un considerable cartel. Pero ahora es el portero el que tiene más atractivo después de señalarse en la clasificación alauita, por primera vez, para disputar los cuartos de final del Mundial. Lloris, en su elogio a Bono, dio una clave que puede influir en el mercado: "La grandeza de un Mundial es que permite destacar a jugadores como él".