Sampaoli lo que pide es "contundencia"

Jorge Sampaoli reflexionó sobre la evolución del Sevilla hacia su idea y dejó patente que prácticamente sigue en el mismo punto o en una situación parecida a la de su llegada. Mientras se espera una reacción rápida, el argentino, que estrenó a su manera (con las preguntas filtradas) el canal de Twitch, sigue dándole vueltas a las palabras.Quizá lo más concreto que comentó el de Casilda llegó cuando los aficionados le preguntaron qué es lo que ha pedido reforzar en el mercado de invierno. “Las áreas. Si se elevan los niveles de contundencia, ganaremos mucho. Y las bandas, necesitamos que se generen situaciones de desequilibrio para ser contundentes. Y en la fase defensiva la solidez”, indicó el preparador, que también explicó qué tipo de nueve le gusta para sus equipos. “Necesitamos contundencia –insistió–. Jugadores que tengan capacidad de ser contundentes. En la otra etapa en el Sevilla se fue Immobile, pero llegó Franco Vázquez, teníamos a Vitolo, Sarabia... jugadores con gol”.

En este sentido, se refirió a la posición de Rafa Mir en la banda. “Estamos viendo que cuando jugamos con dos puntas, con Lamela y él, con un nueve como Suso, creo que se generan más cosas de extremo a nueve que de nueve a nueve. Él tuvo muchas situaciones de gol. Tiene un valor y tenemos que recuperar al Rafa Mir de la capacidad que tenía en Huesca. Recuperar esa versión”.

Puso como ejemplo la calidad de Ben Yedder, al que se enfrentó el miércoles en el Mónaco. “Wissam es top. Fue un acierto en aquella etapa de Monchi. Lo habíamos visto, perop no lo conocíamos, pero es uno de los mejores de los delanteros que yo dirigí. Aunque no tenga un físico importante”.

Sampaoli también tuvo palabras para un jugador como Fernando. “Es un futbolista que por sí solo habla del respeto que a sus 37 años –tiene 35– genera. Se le vio feliz (ante el Mónaco). Hay un grado de atencion cuando está él. Traslada una sensacion de respeto entre los rivales y los compañeros, que se lo ha ganado. Entiende los lugares que tieque que ocupar. Salvó un gol en la línea porque sabía que el balón iba a ir allí”, dijo.

Siguiendo en la línea de individualizar el momento de sus jugadores, lamentó la situación de Marcao. “Es una situación que no la puedo controlar como entrenador. Se está demorando la vuelta. No se pudo casi entrenar conmigo, jugó partidos a un 40% o un 50%... Hay un montón de inconvenientes. También se sumó lo de Alex Telles”, recordó.

Sin embargo, tiene la buena noticia del nivel de Bono. “Cuando estaba fuera analizaba al Sevilla, y decía la solidez que daban Bono, los dos centrales y Fernando era clave, que el resultado negativo no iba a pasar. Eran jugadores que por sí solos podían sostener cualquier ataque del rival. El equipo empataba o ganaba. Cuando un entrenador cuenta con eso es muy fácil que pueda aguantar por los resultados”, puntualizó antes de desear la vuelta cuanto antes de un jugador como Tecatito Corona. “Espero su desequilibrio. Pero viene de una lesión muy importante. Y hay que ver cuándo se recupera del trauma de su trauma, cuándo se quita los miedos. Era muy determinante en el uno contra uno por su ventaja cualitativa”.

Más sobre el fútbol en general, fue preguntado por el célebre tikitaka, un estilo que no cree que esté en desuso. “No creo que jugar bien al futbol esté obsoleto. El juego de posición está relacionado con la altura a la que juegue el equipo. Hay que subir una altura, no dar pases en campo propio y si darlos en campo contrario. A nadie en este fútbol actual le interesa tener el balón. Hay mucho miedo a perder. Todos los equipos están estructurados para defender. España, el Barcelona en su momento... equipos que juegan bien y han marcado una época. El equipo que veo que domina siempre con balón es el City. El resto son equipos físicos, de transición. Pero son modas y cambiará pronto”.

Carlos Álvarez. "Antes de llegar acá vimos que era un jugador que se podía potenciar en el tiempo. Tiene cosas diferentes, debería hacerlas más cerca de área. Ojalá que se vaya insertando en el medio plazo. La situación del equipo está más vinculada a jugadores más hechos. Hizo un buen partido, también con el filial. Ojalá que pueda estar pronto".

Los canteranos. "En la anterior etapa estuvo con nosotros Bryan Gil que tenía 14 ó 15 años. Era muy chiquitito. Lo recordé con él cuando lo quise llevar a Marsella. El filial no está pasando por un buen momento. Vi jugadores que podían ser observados para el primer equipo, pero estamos con urgencias",