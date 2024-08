Dmitrovic, traspasado al Leganés, no viaja a Liverpool: Iheanacho y Montiel, sí

Xavi García Pimienta ha decidido montar en el avión que traslada al Sevilla a Liverpool para el amistoso de este domingo (13:30, SFC TV, Mitele) a Gonzalo Montiel, además el recién fichado Iheanacho. El argentino acaba de incorporarse a la disciplina nervionense después de su periodo de vacaciones, como han hecho también Jesús Navas y Acuña, los tres tras ganar con sus selecciones los trofeos continentales de este verano. Los dos últimos, en cambio, no viajan. Tampoco Dmitrovic, rumbo al Leganés.

Es también llamativa la inclusión de Iheanacho. El delantero nigeriano ha sufrido un pequeño retraso en su incorporación al grupo debido a los problemas burocráticos con su licencia laboral. Primero, llegó tarde la solicitud de su tránsfer a España a las oficinas de la FA (federación inglesa de fútbol), cuyas oficinas estaban cerradas el fin de semana pasado. Posteriormente, el CSD se vio colapasado en la tramitación de licencias por el operativo de los Juegos Olímpicos. Con apenas conocimiento de sus compañeros, el delantero viaja para aclimatarse lo antes posible.

La convocatoria del entrenador barcelonés ofrece varias pistas. Era precipitado que viajase Jesús Navas, que este mismo sábado ha pasado el reconocimiento médico antes de incorporarse a los entrenamientos grupales después de ganar la Eurocopa con España. También que forzase Acuña, que se perdió la final de la Copa América por unas molestias musculares de las que ya se ha recuperado.

La salida de Dmitrovic

También estaba claro que no viajarían Ocampos por su proceso viral, una gastroenteritis que también ha sufrido Isaac, otro de los que se quedan en tierra. Más llamativo es en cambio que no viaje Dmitrovic, que está a punto de abandonar la disciplina del Sevilla. En la lista ofrecida por García Pimienta están Nyland y Alberto Flores como porteros.

El serbio no viaja pese a que no media dolencia alguna, un indicativo de que Víctor Orta le ha hallado ya una salida dado que no contaba para los planes de la nueva temporada. Irá traspasado al Leganés, posible destino asimismo de Óscar Rodríguez, y dejará hueco para las inscripciones de Iheanacho y Agoumé.

La lista completa la forman Nyland, Alberto Flores; José Ángel, Montiel, Nianzou, Gudelj, Ramón Martínez, Pedrosa, Darío; Agoumé, Sow, Saúl, Manu Bueno, Suso, Rivera; Lukebakio, Collado, Ejuke, Idumbo, Peque e Iheanacho.