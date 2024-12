Ejuke “va progresando” y su regreso se acerca

El Sevilla está un poco más cerca de recuperar a uno de sus jugadores franquicia de este inicio de temporada. Una de las sorpresas más agradables del pasado mercado de fichajes que, en poco tiempo, se había convertido en capital en el ataque de Nervión. Pero, debido a una grave lesión, su brillante progreso se ha visto paralizado. Es el caso de Chidera Ejuke. El pasado mes de octubre, en Montjuic, el ex del Amberes sufría una importante lesión en los isquiotibiales que le lleva dejando fuera de los terrenos de juego casi dos meses, y todavía le falta tiempo para su vuelta. Hace algo más de un mes, Ejuke, por voluntad propia, optó por evitar el quirófano y realizar el llamado “tratamiento conservado” de rehabilitación. Una recuperación que, de momento, va en tiempo, según los plazos previstos, y con el viento a favor.

La noticia del Sevilla de la mañana

Una de las novedades más agradables para el Sevilla de García Pimienta esta mañana ha sido ver, de nuevo, correr a su hombre de confianza en la banda izquierda. Ejuke, junto a un readaptador físico, ha realizado esta mañana carrera continúa sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios minutos antes de que comenzase el entrenamiento matinal del Sevilla. Unos ejercicios que muestran que notorio y positivo avance de su progresión, ya realizando actividades importantes y no sólo haciendo, como hasta ahora, movilidad en el gimnasio.

La valoración de García Pimienta

Su entrenador, García Pimienta, en la previa del encuentro entre el Sevilla y el Atlético de Madrid ha hablado sobre el plazo estimado de recuperación de Chidera Ejuke y su progreso con los médicos del club: “Ha hecho carreras esta mañana antes de nuestro entrenamiento. Va dando pasos poco a poco, está dentro del proceso normal de recuperación. La diferencia de pasar por el quirófano o no en principio no cambia los plazos. Se espera que a mediados de enero se reincorpore al equipo y que a finales de enero o principios de febrero debería tener el alta competitiva. Siempre tiene una sonrisa en la cara, se encuentra bien. Contento de que va progresando ya haciendo campo”, aseguró el técnico catalán.

Un competidor para Ejuke

Un García Pimienta que, aunque se recupere Chidera Ejuke y siga progresando Stanis Idumbo por el flanco izquierdo, pide a la dirección deportiva un extremo zurdo para su plantilla en el mercado invernal de cara a la segunda vuelta: “Lo hemos hablado. Necesitamos reforzar el extremo, eso al cien por cien, empezando por la baja de Ocampos y que Navas se retire. El resto ya veremos. Nos quedan tres partidos muy exigentes y después del Real Madrid ya pensaremos en el 1 de enero y la planificación de la plantilla”, comentó el exentrenador de Las Palmas.

En cualquier caso, la principal preocupación del Sevilla con Chidera Ejuke es no precipitarse con su vuelta. Se trata de un jugador capital para el equipo de Nervión, visto lo visto en los primeros meses de competición, que podría dejar una importante plusvalía en las arcas del club de cara a un futuro si continúa por el mismo camino hasta aquella fatídica tarde en Montjuic. Al no pasar por quirófano, ya que Ejuke se negaba a ellos, en el Sevilla son conscientes de que no pueden dar un paso en falso en su regreso para evitar que recaiga.