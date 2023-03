Nombres propios | Del empeño de Bono en jugarla en corto al extraño rol de Ocampos

También el Getafe sacó partido de las alarmantes limitaciones del Sevilla cuando juega a domicilio. En casa tampoco es que sea el Brasil del 70, pero el respeto de los rivales y el peso del Ramón Sánchez-Pizjuán compensa sus deficiencias a todos los niveles. En el sur de Madrid volvió a perpetrar el Sevilla un suicida juego de salida en corto ante un equipo que lo tenía muy bien estudiado. Bono y Joan Jordán sirvieron el 1-0. Y arriba, mientras, Lucas Ocampos y Bryan Gil fuera lejos de un contexto propicio para sus virtudes.

Bono | Pesa más lo bueno que hace, pero no corrige su gran defecto

Si Bono está considerado como uno de los mejores porteros del mundo, no es por su claridad para ejercer como un undécimo jugador de campo en la salida del balón. Todo lo contrario. Ser obediente con la máxima que defiende su entrenador es harto pernicioso para su equipo, que de nuevo pagó carísimo un error del portero muy similar al que ya le costó un punto en Gerona. Esta vez fue Joan Jordán, y no Nianzou, quien recibió un balón peligrosísimo mal perfilado y con un par muy encima. El marroquí no suele tomar buenas decisiones al salir en corto. Y sigue erre que erre.

Lucas Ocampos | Expuesto y machacado en un rol, el de ‘nueve’, que le es muy extraño

La extravagancia de cada día de Sampaoli la encarnó en esta ocasión Lucas Ocampos, que no sólo tuvo que actuar como jugador más adelantado y en posiciones interiores, sino que además estuvo expuesto a los continuos trompazos de los centrales del Getafe en los balones colgados desde atrás. Ni que decir tiene que su búsqueda de ese balón llovido para darle prolongación de cabeza o bajarlo al pasto fracasó casi siempre. Cuando En-Nesyri entró y el argentino se abrió a la izquierda, todo fue más sensato, sin que tampoco el Getafe sufriera mucho con la leve mejoría.

Joan Jordán | En alguna tenía que pasar lo que pasó

Lo peor no fue la pérdida de Joan Jordán que costó el 1-0, ya de por sí censurable, sino la frecuencia con la que la situación sucede partido a partido. Muchas veces, cuando abre a un lado u otro de espaldas, el rival no roba por poco. Pero tanto arriesgar en zona muy atrasada de espaldas y con un rival encima, más temprano que tarde, te condena. Bono debe repartirse su responsabilidad con el medio, que en la primera parte fue de menos a más.

Bryan Gil | Desde su vuelta, poco tiempo a favor de querencia

Después de varios partidos condenado al darle Sampaoli todo el carril izquierdo, tampoco tuvo Bryan Gil un contexto idóneo para explotar sus cualidades enGetafe. Con la línea de cinco muy atrás, sometida por la presión de los azules, se vio obligado a recibir pelotas largas y de espaldas en las que mandó siempre Djené. Sólo en un rebote que le favoreció condujo de frente y remató cruzado. Paró Soria.