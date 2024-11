Un encuentro de peñas sevillistas... sin el Sevilla

Ha llamado muchísimo la atención la celebración del XVIII encuentro de peñas sevillistas, un clásico antes de las Navidades, sin la presencia del Sevilla como club en ninguno de sus actos. El desencuentro y la ruptura de relaciones entre el actual consejo y la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, el órgano que hace de vínculo y representación entre las peñas es una herida que no se sabe las consecuencias que pueda tener.

De momento, durante el fin de semana en el Algarve, nadie del Sevilla ha aparecido entre los actos celebrados cuando siempre ha sido habitual el cierre o el fin de fiesta por parte del presidente o la conferencia ofrecida, en muchas ocasiones, por Monchi como director deportivo. Ello, lógicamente, lo han aprovechado los opositores al actual consejo, con una figura por encima de todas, José María del Nido Benavente, que anunció en el mismo encuentro la solicitud de una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas.

En este sentido, el presidente de la Federación de Peñas, Carlos Jiménez, ha sido muy duro por la ausencia de representantes del club en un encuentro con más de 600 peñistas. "Es triste que el Sevilla FC no se encuentre aquí representado. No ha querido estar. Allá por septiembre cursamos la invitación, pero en estos últimos meses se han encargado de deteriorar unilateralmente las relaciones con la Federación de Peñas y eso no es natural. Debería haber un buen entendimiento con el club. Las peñas no deben entrar en eso, no podemos abandonar al Sevilla FC y, a pesar de todo, el mensaje es de mano tendida para que podamos recuperar las relaciones", indicaba a Estadio Deportivo.

Carlos Jiménez ha recordado que la reunión convocada por Del Nido Carrasco con las peñas no ha hecho más que favorecer que aumenten las distancias. "Todo sigue igual que después de aquella reunión (de finales de agosto). Ya digo que hasta este viernes les hemos estado invitando e insistiendo por escrito para que estuviesen aquí. Incluso, en la última semana nos hemos intercambiado una serie de correos electrónicos. Se han negado. Se ve claramente en sus respuestas que no querían venir", insistía.

El baño de masas de Del Nido Benavente

El presidente de los peñistas ha reconocido que todo esto ha favorecido al máximo accionista, José María del NIdo Benevante, quien gana cada vez más adeptos entre el sevillismo. "Todo eso sólo es consecuencia de que a día de hoy es la única alternativa a lo que hay. La gestión no es buena, la gente no está contenta con la gestión, quiere que esta gestión cese y termine cuanto antes. La alternativa parece que es este hombre. La gente lleva muchas decepciones en los dos últimos años y reacciona así como diciendo 'A ver si con éste es mejor'. Es lo que pienso y entiendo que se ha debido a eso", decía.