El enigma Suso y su último mes y medio en Nervión

Es curioso porque todo parece rodearse para que Jesús Fernández, Suso, un jugador al que han empujado a marcharse por ser uno de los integrantes de la plantilla que quedan de las altas fichas heredadas de la época de Champions, vuelva a sonreír cuando parecía que todo estaba abocado a que no defendiera más el escudo del Sevilla. Incluso el pasado verano llegó a ofrecer a bajarse el sueldo y renovar, obteniendo la negativa del club.

Ha sido confirmarse la marcha de García Pimienta y la llegada de Caparrós para que el gaditano sonría y haga algún guiño en forma de mensaje en sus redes sociales, que incluso el comunity mánager oficial del club coloque fotos de él en los entrenamientos y que se especule con que puede ser un hombre importante en el esquema del utrerano. Una paradoja, desde luego, que por su estilo no lo sea para un entrenador que busca el juego asociativo –ha disputado 36 minutos en 2025– y sí para un técnico de corte más vertical y directo como el veterano sustituto de García Pimienta.

Suso ha podido marcharse en los dos últimos mercados. Tanto a Arabia Saudí como a Turquía, opciones que no le seducían, y también al Valencia, una posibilidad que sí intentó pero que finalmente no se dio, entre otras cosas –o fundamentalmente– porque el Sevilla le puso como condición que perdonase una importante cantidad que le adeuda y que pasa del millón de euros. Finalmente, su salida en el pasado mes de enero no se produjo y aún le queda contrato hasta el 30 de junio, apenas un mes y medio de competición, ya que la Liga acaba el 25 de mayo.

Él y su familia están muy a gusto en Sevilla, cerca de Cádiz, de donde es natural un futbolista que llegó como apuesta para un proyecto de Champions. De hecho, llegó cedido por el Milan en invierno con una obligación de compra por 25 millones en caso de clasificación para el primer torneo europeo, algo que se cumplió.