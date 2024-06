Ernesto Chao, despedido del Sevilla "por causas económicas"

Sevilla/Los reajustes en todas las aéreas del Sevilla FC continúan produciéndose. Tras algunos cambios en la dirección deportiva y en trabajadores del cuerpo técnico del primer equipo, como José Luis Silva o Pepe Conde, la entidad hispalense ha decidido prescindir de los servicios de Ernesto Chao, una de las personas con mayor trayectoria en el club.

Conocido, principalmente, por su etapa de entrenador en edades formativas, Chao ha dedicado sus últimos dos años en el Sevilla al Departamento de Seguridad. En total, hasta 21 temporadas defendiendo los colores del club nervionense, las cuales llegan a su fin, según ha desvelado el propio extrabajador, "por causas económicas".

Los motivos de su salida

Ernesto Chao, a través de un hilo en la red social X, se ha despedido de todo el sevillismo. El, ya, extrabajador de la entidad hispalense comenzaba recordando un hito de su etapa como formador: "Esta mañana me recordaban está noticia -el Benjamín A del Sevilla logrando el triplete- de hace 9 años". "Poco después, mi club me comunicaba mi despido, por causas económicas, 21 temporadas después", aseguraba en un tono apenado.

"Me voy con mucha tristeza, pero con la cabeza alta. Tras 19 temporadas en cantera y 2 temporadas en el Departamento de Seguridad. He de decir que he disfrutado muchísimo de todos los jugadores y compañeros que he tenido y estos 2 últimos años he conocido un Departamento de Seguridad maravilloso. No os imagináis lo que trabajan y lo buenos que son", continuó.

Ansu Fati intenta superar a Kounde. / EFE

"Me despido de la que ha sido mi casa 21 años, con cariño y con tristeza a partes iguales. Espero que seáis capaces de sacar nuestro club adelante, porque este club es de todos sus aficionados y socios, de los que hoy paso a formar parte. Pelear y trabajar sin descanso, que hay mucho trabajo por delante. ¡Viva el Sevilla FC!", finalizó.

De esta forma, se marcha una persona que entrenó a jugadores como Luis Alberto, José Gómez Campaña o Ansu Fati, a quien fue a buscar, y captar, a un campo de fútbol de Herrera, pueblo en el que se crió.