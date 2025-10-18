Los errores individuales, el desgaste y el segundo borrón de Almeyda

No se deben dejar correr tan alegremente los elogios exagerados. Almeyda, elevado a los altares por golear al Barcelona, perdió él solito su segundo partido en menos de un mes en el Sánchez-Pizjuán. Es un proyecto de buen entrenador, pero dejemos que recorra su camino.

Ante el Villarreal fueron las ansias de ganar con uno menos y la gestión de los cambios que llevó a Nianzou a dejar a sus compañeros antes de tiempo. En esta ocasión fue no saber manejar los tiempos de un partido en el que mandaba. En ambos casos coinciden también –por qué no– un aspecto que igual unas veces es un buen aliado para ganar y otras se vuelve en contra. Como buen seguidor de Bielsa, el entrenador del Sevilla tiene una fe ciega en el duelo individual, y eso a menudo descoloca las piezas, sobre todo si el rival sabe mover los muñecos con inteligencia y convertirlo en la apertura de pasillos. Y el resultado es que un equipo que se basa en el duelo individual cayó víctima del error individual. Hasta tres. El fútbol es un colectivo y eso se encarga de recordar Almeyda, pero debe ser un colectivo organizado.

Defensa

No fue la lesión de Azpilicueta –o sí, pues se quedó sin su oficio–, quizá tampoco el seguir apostando por el sistema de dos centrales para sumar un hombre más en la medular...

El Mallorca fue creciendo en el partido a medida que un Sevilla que se emplea en esfuerzos titánicos se iba desgastando físicamente. Batista Mendy y Agoumé forman una pareja rocosa a la que se le pide un gran desarrollo de recorridos de ida y vuelta. El partido entró en una batalla de transiciones que Almeyda no supo frenar y tampoco encontró el argentino mimbres en el banquillo para dar descanso a alguno de los franceses. Se chuparon el partido entero y particularmente Agoumé sufría mucho en el segundo tiempo con las vueltas.

Aparte de eso, ahí sigue el tema de los seguimientos individuales. Arrasate supo desordenar las piezas y recogió los frutos del suelo. Muriqi sacaba de zona a Marcao cada vez que quería, Virgili le dio la tarde a Carmona y Joseph Mateo le hizo un lío a Suazo partiendo desde la banda para aparecer por los huecos que abría Muriqi llevándose a Marcao de excursión. Todo tan antiguo como el momento en que se inventó el marcaje al hombre...

Ataque

Hubo momentos buenos en el arranque, pero a impulsos, demasiado basados en las llegadas de Carmona o Juanlu. No fue capaz de desatar a Isaac.

Virtudes

El equipo lo pone todo.

Talón de Aquiles

Entre otros, saber jugar con el arbitraje. Ya en el gol de Vargas (aplicó la ley de la ventaja tras una falta) se vio que García Verdura dejaba jugar. Eso se entrena durante la semana no pitando en los partidillos la primera falta. Con eso obligas al futbolista a no pararse. En la pérduda de Januzaj lo hizo y así llegó el 1-2.