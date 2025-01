De la espantosa defensa de Gudelj en el gol al disparo del debutante Vargas

Sevilla/El cuadro sevillista había jugado una primera mitad horrible y había merecido algo más tras el descanso, sobre todo por el disparo del debutante Vargas al poste, pero el gran respiro de alivio llegó para García Pimienta y los suyos en un disparo lejanísimo de Pedrosa que se comió Mamardashvili.

Gudelj | El foco fue para otros, pero su pasividad ante Luis Rioja en el gol...

Gudelj le entra a Hugo Duro durante el partido. / Julio Muñoz | Efe

Está claro que a todos los sevillistas se les quedó la imagen del salto de José Ángel y Badé en una zona absurda y encima sin ganar el balón aéreo, pero las repeticiones de la jugada y el vídeo de la misma permiten desviar el foco hacia otro defensa. Porque no se entiende muy bien que Gudelj, que estaba varios metros más atrás y no tenía que correr en exceso, se desentendiera del avance de Luis Rioja y no llegara ni siquiera a hostigarlo en el disparo del tanto valencianista.

Nyland | Varió su pierna de golpeo de tanto darle arriba

Nyland sigue la trayectoria del esférico en un balón aéreo del Valencia. / Julio Muñoz | Efe

La consigna de la primera parte del cuerpo técnico con el portero llegó a ser desesperante. Sus compañeros conducían siempre la pelota hasta el noruego para que éste le pegara arriba en busca de no se sabe qué. Es verdad que le da con las dos piernas, pero tuvo que variar a balón parado para no sobrecargarse su musculatura de tantos golpeos. Y se alivió con la derecha.

Vargas Dejó algún detallito en su debut por su buen golpeo

Vargas persigue un balón en su debut con Mosquera doliéndose en el césped. / José Ángel García

Ya se sabía que el suizo tiene un buen golpeo de balón por algún golazo con su selección, pero no tardó en demostrarlo en su debut como sevillista. En la primera que tuvo lanzó una rosquita con la derecha que hizo imposible la estirada de Mamardashvili y no se convirtió en el empate por centímetros. Es pronto para enjuiciarlo, pero, al menos, es verdad que le gusta jugar por la banda.

Saúl Ñíguez | No acaba de arrancar y su velocidad deja mucho que desear

Saúl Ñíguez trata de llevarse un balón en un choque con Foulquier. / José Ángel García

García Pimienta lo colocó más pegado a la banda y por ahí tiene más dificultades, aunque la realidad es que hasta ahora no ha demostrada apenas nada en el Sevilla más allá del liderazgo y de un gran pase a Lukébakio en un partido. Quedó retratado físicamente en el minuto 52 cuando tenía toda la ventaja para irse en una jugada peligrosa ante Foulquier y el valencianista llegó antes.