Cientos de sevillistas "estafados" por Castore con las camisetas rebajadas del Black Friday

Gran decepción entre centenares de sevillistas, aunque al menos esta vez no por una causa deportiva... Un gran número de aficionados se sienten "estafados" tras no recibir sus camisetas compradas en la página oficial de Castore durante el Black Friday. Se les ha anunciado el reembolso del dinero sin mediar explicación alguna, pero no el de los gastos de envío de un pedido que ni siquiera les han llegado a mandar.

Los mensajes a través de las redes sociales han servido de cauce para expresar la indignación de los afectados, que aprovecharon en su día la oferta de descuento de hasta el 70% en una serie de productos oficiales del Sevilla, entre ellos las tres camisetas de la primera plantilla. La rebaja suponía una verdadera ganga propia de las campañas de esa semana ya convertida en tradición consumista en España. En lugar de 85 euros, las camisetas de adulto para hombre se vendían a 25,50 euros, un auténtico chollo teniendo en cuenta que en la tienda del club el descuento era mucho menor. Eso sí, por cada número de pedido, no por artículo, se cobraban 5 euros de gastos de envío. La cuantiosa rebaja corrió como la pólvora entre los sevillistas, que agotaron casi todas las tallas en apenas horas.

Pero esta oferta a la postre se ha desmotrado demasiado buena para ser verdad. Tras más de una semana sin noticias de los pedidos, cientos de aficionados recibieron ayer miércoles un correo electrónico anunciando el reembolso del precio de las camisetas -un afectado asegura que aún ni tiene el dinero de vuelta en su tarjeta ni su cuenta- sin ofrecer si quiera una explicación. Eso sí, nada de nada de regresar los 5 euros de gastos de un envío que ni siquiera se ha producido. Todo ello habiendo aún hoy algunas ofertas del mismo calado en la web de la marca en algunos productos del Sevilla que no lograron colocar ese día.

Un problema más con el aficionado como víctima en un club cuya imagen sale dañada nuevo, aunque esta vez de forma colateral por culpa de la marca en la que lleva confiando el diseño de sus equipaciones y ropa deportiva desde hace tres temporadas.