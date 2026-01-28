El Everton reclama a Inma Gabarro, que se despide del Sevilla con un "hasta pronto"

Efímera la segunda etapa de Inma Gabarro en el Sevilla Femenino. El Everton, club propietario de la jugadora, ha decidido repescarla y romper la cesión con el conjunto nervionense. Las Toffees se están jugando la permanencia en la liga inglesa y han solicitado la incorporación de la futbolista natural de Espartinas para la segunda vuelta.

Inma Gabarro regresó a Nervión el pasado mes de septiembre con muchas dudas sobre su estado físico, ya que llegaba tras varios meses de inactividad debido a una grave lesión del ligamento cruzado anterior, sufrida en octubre de 2024. Sin embargo, tardó poco en demostrar su calidad y convertirse en una de las jugadoras pilares para David Losada. De los 14 encuentros que ha disputado la internacional española, en 13 de ellos ha partido como titular; además, ha anotado tres goles y ha repartido una asistencia.

Una operación “muy ventajosa para el Sevilla”

En el comunicado emitido por el club, en el que se anuncia el fin de la cesión de Inma Gabarro al conjunto sevillista, se destaca que ha sido una “operación que ha resultado muy ventajosa para el Sevilla FC en el marco económico”.

La espartinera se ha despedido de la afición sevillista dejando la puerta abierta a una futura vuelta a Nervión: “Muchas gracias por estos meses, he vuelto a disfrutar del fútbol y qué mejor que hacerlo en casa. Os voy a echar muchísimo de menos. Sé que el fútbol nos va a reencontrar en el camino”, concluyendo con un “VAMOS MI SEVILLA”.

La marcha de la internacional con la selección española supone un duro varapalo para el equipo, tanto por su peso específico como por su aportación sobre el terreno de juego. Además, llega en una semana clave en la que las pupilas de David Losada deberán visitar este domingo al líder, el FC Barcelona.