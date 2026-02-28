La fe de Valentino en el descuento esquiva una nueva derrota del Sevilla Atlético (1-1)

El Sevilla Atlético sumó ante el Atlético Madrileño un punto de honor, fe y coraje gracias a un gol de Valentino Fatrore. En un Estadio Jesús Navas en el que fue superior durante muchos tramos del encuentro, el filial encajó el primer tanto en la única acción ofensiva visitante de la segunda mitad. Todo se complicó aún más con una más con la expulsión de Ibra Sow, pero Valentino Fattore rescató un empate en el descuento con un certero cabezazo cruzado.

El choque arrancó con alta intensidad entre ambos filiales. En una acción individual cargada de calidad, Isra probó fortuna desde la frontal en el primer aviso serio de los locales, aunque su disparo salió centrado. El conjunto hispalense pidió revisión tras una agresión de Rayane sobre Isra Domínguez que el colegiado sancionó con cartulina amarilla. Tras la comprobación, el partido mantuvo la igualdad, con mucho ritmo pero sin excesivo peligro en las áreas.

El segundo tiempo siguió el mismo guion. Eric Alcaide levantó al respetable tras culminar una gran jugada colectiva con un disparo desde posición escorada. El Sevilla Atlético dominaba y acumulaba llegadas, pero recibió el máximo castigo en una acción aislada en la que Iker Muñoz reclamó falta en el inicio de la jugada del gol visitante. Cuando el equipo de Luci intentaba rehacerse, llegó la expulsión de Ibra Sow por una supuesta agresión en una decisión muy protestada.

Con uno menos y el tiempo prácticamente cumplido, el filial tiró de orgullo. En el añadido, una falta lateral encontró la cabeza de Valentino Fattore, que cruzó el balón para sellar un empate que premia la insistencia de un Sevilla Atlético que nunca dejó de creer, pero que cada vez está más lejos de la permanencia.