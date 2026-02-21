Cuarta derrota seguida del Sevilla Atlético para agravar la crisis (2-0)

Lance del encuentro entre el Tarazona y el Sevilla Atlético.

Nueva derrota del Sevilla Atlético y ya van cuatro seguidas. Los de Luci Martín, tras un buen inicio de partido, encajaron el primer tanto en una de las primeras llegadas de peligro del conjunto aragonés, en una acción en la que Alberto Flores reclamó falta sobre Delmás. Tras la reanudación, los locales aumentaron la ventaja con un disparo de Trilles.

En los primeros compases, el Sevilla Atlético dominó la posesión, pero sin generar peligro sobre el área rival. A mitad de la primera mitad, se acumulaban los problemas, Sergio Martínez tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, siendo sustituido por David López.

Antes del final de los primeros cuarenta y cinco minutos, el Tarazona dio un paso adelante y se adelantó en el marcador. Delmás aprovechó un balón suelto en el área tras un choque entre Alberto Flores y Chechu en el área pequeña.

En la segunda mitad, los pupilos de Luci Martín, que movió el banquillo en busca de soluciones con la entrada de Isra, encajaron el segundo tanto apenas tres minutos después de la reanudación.

El filial rojiblanco tuvo alguna oportunidad para recortar distancias, destacando un remate de Pedraza desde un centro medido de Nico Guillén que se marchó por encima del larguero. Luci también pidió un penalti, que no se señaló.