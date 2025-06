Fede Quintero confirma la tercera vía en el Sevilla FC

Sevilla/Todo es un mar de dudas hacia el barrio de Nervión. El sevillismo se pregunta qué futuro le espera al club y en manos de quién va a terminar la proxima campaña, si sigue bajo el mismo mandato, algo que la afición ha rechazado totalmente durante el transcurso de la temporada pasada, o un nuevo capitán toma el timón de este barco a la deriva.

Ante todo el revuelo de si Antonio Cordón cogerá la batuta de la dirección deportiva, Fede Quintero ha aparecido en el programa Libre y Directo de Radio Sevilla para corroborar la veracidad de la tercera vía, a la que el sevillismo se aferra como la más esperanzadora para el club, pero al mismo tiempo parece la más complicada de llevarse a cabo. "Lappi tiene capacidad de sobra para conseguir dinero y comprar el Sevilla, pero no puede costar lo mismo que cuando jugaba la Champions". El mensaje es claro a los accionistas y en su visión, el valor del club debe adaptarse a su situación deportiva y económica actual.

La tercera vía y la opción Monchi

Quintero ha promulgado esa tercera vía que incluye una oferta de 180 millones de euros para adquirir un paquete importante de acciones, con el regreso de Monchi al área deportiva como una de sus grandes bazas. Aunque el dirigente ha dejado clara la negativa al capital extranjero, anteponiendo una gestión "de casa, transparente y con ambición". " Si finalmente se deciden por vender, sólo espero que la venta no sea a capital extranjero, porque ya hemos visto cómo acaban los clubes con Peter Lim y compañía".

No obstante, no es fácil llegar: los pactos entre familias históricas del club imponen penalizaciones millonarias y las diferencias entre los 2.000 euros ofrecidos y los 4.000 euros solicitados por acción podrían frenar el acuerdo.

El periodista también ha analizado la posible venta y el precio en que se debe tasar a la entidad basándose en su situación actual. "El Sevilla FC no es ahora mismo los Lakers y no puede valer lo mismo estando en Champions (con Koundé, Diego Carlos, De Jong, En-Nesyri, Lamela, Óliver…) y con fondos propios que teniendo deudas y la actual plantilla; eso es algo que no duda nadie, no es sólo una opinión", admitió en el programa de radio. Lo que está claro es que el verano en el barrio de Nervión va a ser muy largo y la afición espera movimientos, pero de los más sensatos que se puedan llevar a cabo.