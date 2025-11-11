La FA acusa formalmente a Hannibal Mejbri de escupir a la grada en Leeds

Mejbri es amonestado en el partido del Burnley ante el Leeds.

La federación inglesa de fútbol (FA) ha acusado al jugador del Burnley, Hannibal Mejbri, que jugó cedido en el Sevilla en la temporada 2023-2024, de escupir a la grada del Leeds United durante la victoria de su equipo en la octava jornada de la Premier League, disputada el pasado 18 de octubre.

"Se considera que el jugador actuó en violación de las leyes del juego y/o de manera inapropiada y/o utilizó un comportamiento abusivo y/o indecente al escupir o en la dirección de los seguidores de Leeds United alrededor del 67 minuto de encuentro", indicó la FA en un comunicado emitido este miércoles.

El futbolista, de 22 años, tiene hasta el 28 de noviembre para presentar sus alegaciones.

Mejbri, que estaba siendo investigado por el organismo federativo desde finales de octubre, se encontraba en el banquillo en el momento de los hechos y entró al campo en el minuto 83, viendo una tarjeta amarilla en el descuento tras una dura entrada.

La policía de Lancashire también investigó el incidente después de que un aficionado del Leeds presentara una denuncia

"Actualmente estamos trabajando con el Burnley para esclarecer los hechos", afirmó la policía en aquel momento.