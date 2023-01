Una final ante el colista... ay, Sevilla

Este sábado concluye en Nervión la primera vuelta de la malhadada Liga 2022-23. Bueno, en realidad los hados tienen poco que ver con la situación en la que se ha metido, él solito, este Sevilla descompuesto en lo institucional, con un puñado de demandas –hasta querellas criminales archivadas ha habido– en los juzgados y que no termina de recomponerse deportivamente por una deriva que viene de años atrás. Y se llega al ecuador liguero anunciándose una final, otra, en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un partido que, a estas alturas, no debería tener ese calificativo. Pero así están las cosas: el Sevilla-Elche tiene la misma trascendencia que tuvo el Sevilla-Cádiz y no tanta que ese Osasuna-Sevilla que debió servir para abrir la espita de la ilusión y sólo sirvió para cargar las piernas de futbolistas ya muy sobrecargados.

La precariedad de efectivos ha acompañado al técnico sevillista, fuera éste Julen Lopetegui en el inicio de la torcida temporada o Jorge Sampaoli. Se llega al ecuador del torneo liguero con el Sevilla decimoquinto con 18 puntos, sólo uno más que el Valladolid, que marca el feo límite del descenso, merced al sufridísimo triunfo sobre el Cádiz en la anterior cita liguera, en este mismo escenario. Y recibe a un Elche que ha tenido que cambiar de entrenador también y que tampoco ha logrado estrenar su cómputo de triunfos con Pablo Machín, el técnico soriano que tuvo el infortunio de cruzarse en el camino de un Sevilla que estaba en uno de sus picos bajos de este siglo.

Aquella aventura no salió nada bien, con Joaquín Caparrós como director de fútbol tras el fallido relevo que Óscar Arias dio a Monchi en la aventura romana de éste, y el propio utrerano relevando a Machín tras aquel desastre europeo en Praga contra el Slavia. La consecuencia de aquel cóctel fue que el Girona descendió, el Sevilla cambió de dirección deportiva con la vuelta de Monchi y Pablo Machín no volvió a encontrar un club en el que asentarse y ahora le toca lidiar con este Elche a la deriva. Hoy se producirá un reencuentro en una situación desagradable para ambos. Cosas del fútbol.

Nadie podría imaginar hace un año, cuando el Sevilla estaba a punto de culminar una excelente primera vuelta, echándole el aliento al Real Madrid, que tenía en la jornada decimoctava a 5 puntos, y con una distancia de 9 puntos sobre el quinto clasificado, el Atlético. Pero todo se torció con el inicio del año 2022, por un cúmulo de factores que ya quedaron analizados y que no vienen a cuento ahora, justo cuando el Sevilla afronta una final de muy distinto corte de las que disputó no hace tanto tiempo...

De entrada hay que destacar que la plantilla que tiene a sus órdenes Sampaoli, con dos refuerzos invernales y un tercero frustrado en los test físico-médicos, debe sacar fuerzas de flaqueza tras el sobreesfuerzo vano de la prórroga en el frío de Pamplona. La Copa quedó atrás pero no el cansancio y ahí debe medir bien el técnico argentino, quien de momento pierde al portero suplente, Dmitrovic, lesionado en el aductor en la cita con el Osasuna. Dos jóvenes canteranos, Alberto Flores y Matías, estarán en el banquillo por si le pasara algo a Bono...

Otro incoveniente que debe paliar Sampaoli, que seguirá el partido desde la grada al estar sancionado por su expulsión ante el Cádiz, es la baja también por sanción de Lamela, siendo el hombre que más producción ofensiva estaba dando al equipo, muchas veces sin terminar de forma efectiva los ataques, ciertamente, pero con instinto y pujanza para mover el árbol. Ocampos está llamado a ocupar su lugar en la banda derecha, para que Óliver Torres se ubique en el ala izquierda, si es que el argentino no se empeña en seguir marginando ahí a Rafa Mir, que quedó señalado en Pamplona por las ocasiones que marró jugando en un sitio que definitivamente no es el suyo.

Pero hay piezas: Suso ya aporta minutos de calidad, como reconoció el técnico en la previa; Fernando volverá al equipo tras descansar en Pamplona por un golpe; el Papu ingresó en la convocatoria en la esperanza de que Sampaoli sepa sacarle algo de su talento... Y en la defensa están todos los sanos, en espera de que los operados Marcao y Alex Telles se recuperen.

Enfrente estará un Elche en el que la falta de gol está lastrando su juego y que llega al ecuador sin haber ganado y con 6 puntos... En Nervión saben de esto por la poca eficacia de un Sevilla que dio buenas versiones ante Cádiz y Osasuna. Este sábado debe trasladar esa mejoría al marcador. Es urgente, porque en Nervión hay otra final. Ay, Sevilla, quién te ha visto y quién te ve...