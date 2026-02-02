Las fotos del Mallorca - Sevilla FC

El Sevilla encajó una dura derrota ante el Mallorca (4-1) en un partido que se le fue de las manos en la segunda mitad, cuando el conjunto balear mostró una gran efectividad de cara a puerta. Los goles de Muriqi, Samu Costa, Darder y Pablo Torre castigaron al equipo de Nervión, que se había adelantado previamente con un tanto del debutante Neal Maupay, insuficiente para frenar la reacción local.