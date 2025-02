García Pimienta asume su “obligación” con Suso

Sevilla/66 días después, Suso Fernández ha vuelto a vestirse la camiseta del Sevilla. Han pasado dos meses desde su última aparición, en Copa del Rey durante la ronda eliminatoria en Olot. Desde entonces, el gaditano desapareció por completo de los planes de su entrenador, Xavi García Pimienta, esta temporada. Dos meses en los que ha sido empujado a salir en el mercado invernal y a acortar su estancia en el Sevilla antes de lo que él mismo tenía previsto, ya que termina su contrato en Nervión el próximo mes de junio de 2025. Sin embargo, tras cerrar el mercado de fichajes, se ha puesto el foco nuevamente en el gaditano para tratar de aprovechar toda su calidad en este tramo final de temporada que tanta falta le hace al Sevilla de García Pimienta.

La vuelta de Suso al verde

Como por arte de magia, el técnico catalán ha pasado de encontrar a “jugadores que estaban mejor que Suso” a escoger al gaditano como una de sus primeras opciones para intervenir en el encuentro. El ‘10’ del Sevilla fue el primer cambio de García Pimienta frente al Barcelona, junto a Chidera Ejuke, para intentar remontar un encuentro que ya estaba muy cuesta arriba para el equipo de Nervión. 63’ y 1-3 en contra. Como es lógico, y reconoció el propio entrenador barcelonés, a Suso le costó reaparecer sobre el verde ante su clara falta de ritmo competitivo, más de dos meses -pese a no haber tenido ni lesiones ni ningún tipo de problema físico-. El gaditano regresó y además lo hizo donde le gusta menos, por dentro. Ya fue un debate entre el gaditano y José Luis Mendilibar, hace dos temporadas, sobre su demarcación en el terreno de juego. El vasco lo ubicó por dentro en los primeros encuentros, pese a que el Suso reconocía abiertamente que prefiere jugar pegado a la banda derecha, lugar donde este año se ha erigido como dueño y señor de ese lugar Dodi Lukébakio.

La obligación de García Pimienta

Tras el partido, García Pimienta fue cuestionado en rueda de prensa por la situación de Suso en el Sevilla. El técnico respondió sin tapujos y aceptó su “obligación” de intentar extraer todo el potencial del gaditano en las últimas 15 jornadas que restan de competición, abriendo así una puerta a un escenario donde el ex el del Milan va a tener más protagonismo: “Es mi obligación. Mi obligación es sacar el mayor rendimiento de todos los jugadores. Suso es un grandísimo jugador. Por circunstancias en otros partidos, porque yo he considerado que había otros jugadores en mejor forma, no ha participado más. Después de tanto tiempo sin jugar era difícil para Suso. Creo que lo ha intentado, ha querido el balón, ha sido protagonista e incluso ha hecho un disparo a portería. Y por supuesto considero que es un jugador importante por la calidad que tiene y por la experiencia que tiene que nos aporta muchísimo. En estos 15 partidos que quedan nos tiene que ayudar muchísimo”, afirmó el catalán.

La nueva ubicación de Suso

Parece claro que Suso va a tener más presencia en este tramo final de la temporada 2024-25 con el Sevilla. Pero ahora se abre otra duda, ¿dónde? Está por ver si García Pimienta va a utilizar al ‘10’ sevillista por la banda derecha, lugar en el que suele mantener a Lukébakio hasta que dice ‘basta’, o por dentro, donde puede llegar a tener una mayor claridad del juego aunque no se sienta tan cómodo. En cualquier caso, el José Zorrilla será un escenario en el que Suso, con una semana de trabajo por delante más enchufado, podrá demostrar que sí tiene hueco en este Sevilla.