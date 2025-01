García Pimienta avala a Akor Adams: "Tiene calidad"

Akor Adams podrá debutar en el Coliseum este sábado a las 14:00 durante el Getafe-Sevilla. Seguramente no lo hará de inicio. Pero sí podría aparecer durante el encuentro a tenor de las palabras de García Pimienta. El técnico sevillista avaló completamente su fichaje y elogió su "calidad" y el estado de forma en el que ha llegado del Montpellier.

"Viene de estar entrenando y viene convocado para mañana. Si tiene que participar está en condiciones de hacerlo bien. Ha hecho dos buenos entrenamientos y se tiene que ir adaptando. Al idioma y a la forma de entrenar y jugar. Será de forma progresiva pero viene con muchas ganas, es un chico magnífico y es una muy buena oportunidad para él estar en el Sevilla. Lo va a dejar todo porque es también esa su manera de jugar", dijo sobre el potente delantero nigeriano

Akor Adams no es un delantero excesivamente goleador pero debe ayudar en una faceta en la que el Sevilla tiene que mejorar: la eficacia. "Somos de los equipos que más ocasiones generamos y tenemos que ser más sólidos atrás. El otro día llegamos 25 veces y marcamos un gol. El Espanyol nos hace uno y no somos capaces de ganar. Si somos más sólidos defensivamente, y no hablo solo de la defensa, tenemos muchos números para ganar. Generamos muchas ocasiones pero no tenemos ese acierto. Empezamos por el sistema defensivo y afrontamos de forma muy optimista esta segunda vuelta para hacer un final de temporada muy bueno", explicó.

La advertencia sobre el sólido Getafe

Gran parte de su comparecencia de este viernes versó sobre el rival. La forma excelente en que llega el Getafe al partido es un escollo importantísimo para este irregular Sevilla: "Quizás lo cogemos en el peor momento. Viene de ganar 0-3 a la Real Sociedad, empatar contra el Barcelona, ganar en el campo de Las Palmas, la Copa del Rey... Por eso Bordalás es el mejor entrenador del mes. Su equipo está en un momento de forma increíble y me encanta. Ocho temporadas seguidas en Primera, sin descensos, diez años en Segunda con dos ascensos... Siempre consigue sus objetivos".

No quedó ahí la loa al Getafe de Bordalás: "Están en la parte baja, pero si nos ganan se ponen a un punto de nosotros. Están saliendo y es un partido más que exigente para nosotros, en su campo encima. Recuerdo lo que nos costó ganarles aquí en la primera vuelta y tendremos que estar muy concentrados porque te generan ocasiones en juego directo. Saben a lo que juegan y eso es muy importante. Llegan en buen momento de juego y resultados y tendremos que vivir el partido del minuto cero al 95. Pero si damos nuestra mejor versión estaremos siempre más cerca de ganar que de no hacerlo.

Y continuó en esa línea el barcelonés: "Todos los partidos son muy difíciles. No hemos sido capaces de ganar en casa al Valencia y al Espanyol, que a priori están en la parte baja. Ante un equipo como el Getafe, que lleva tanto tiempo con su entrenador y lo tienen todo tan interiorizado, todavía es mucho más difícil. Hablamos de los estilos de juego. Todos queremos lo mismo. Bordalás quiere ganar y yo también. Como no hay ninguna manera mágica para ganar seguro, tenemos una forma de entender el juego, con un perfil de jugadores, e intentamos que se amolden y saquen su mejor versión".

La opción de los dos delanteros

Con Akor Adams se abre la opción de cambiar el dibujo hacia un 4-4-2: "Me tengo que adaptar yo a las virtudes de la plantilla. Si vemos que podemos ser más verticales y ofensivos con dos delanteros más específicos que con uno, lo haremos. De momento lleva un par de entrenamientos, tiene que entender nuestra manera que seguro que lo va a hacer con calma y paciencia. Está en forma y poco a poco se va a ir adaptando. Esperamos mucho de Akor porque tiene calidad para jugar aquí y viene con unas ganas y una predisposición que se le ve en los ojos. Esa oportunidad de jugar en el Sevilla".

El mercado y los nombres propios

En su amplia comparecencia García Pimienta también tocó varios asuntos relativos a la enfermería y el mercado. Por ejemplo dijo que Kike Salas ya está disponible para Getafe y reconoció que Pedro Ortiz ya se ha despedido de sus compañeros. También habló de Suso o de Valentín Barco... Y por supuesto sobre Iheanacho. "En el mundo del fútbol pasan muchas cosas y tenemos la tendencia de que pase todo en el último momento. Por desgracia, y lo digo claro, quedan todavía cuatro días para que haya movimientos. Tenemos que tener presente que necesitamos una solución de forma inmediata y estoy en continuo diálogo con la dirección deportiva. Estamos preparados para todo lo que pueda suceder. Cuando se cierre el mercado, tendré la mejor plantilla posible y no pondré ninguna excusa para competir de la mejor manera".

Iheanacho deshoja su margarita: "Tiene muchas ofertas y está decidiendo su mejor opción. Libertad absoluta para ello, va a venir mañana convocado pero tiene que elegir su mejor opción".

Kike Salas está disponible: "Ayer hizo un entrenamiento parcial sin problemas. Hoy ha entrenado completo y va a venir convocado. Está mucho mejor y esas 48 horas que han pasado permiten que esté muy bien. Participará si lo estimamos oportuno".

Valentín Barco casi fuera ya: "Valentín está a punto de solucionar su salida del club. Si el martes es jugador del Sevilla será uno más, porque lo que él quiere es jugar. Si se queda, se tendrá que ganar el sitio y será uno más. Es un jugador cedido, no está teniendo los minutos y está pensando en marcharse".

El contratiempo de Nianzou: "No ha tenido suerte con las lesiones pero es un central increíble. Esta temporada nos ha rendido muy bien y me sabe muy mal porque se va a perder lo que queda de temporada. No se lo merecía porque estaba haciendo un esfuerzo muy importante para ser el jugador que sabemos que es. Convencido de que se va a recuperar bien para rendir a su máximo nivel".

Cuenta con Suso si se queda: "Suso es un jugador más de la plantilla y me imagino que tendrá ofertas porque es un grandísimo jugador. Entiendo que si hay una oferta que le interese se marchará y si no se quedará. Para mí es importante como el resto y si no ha participado más es porque he considerado que había compañeros para jugar por delante de él. No se pierde ningún entrenamiento, entrena bien y tiene calidad, pero no ha participado tanto. Ninguna queja con él. Jugador que marche debería ser sustituido. Nos hemos reforzado con Vargas y con Akor, que nos han elevado el nivel, pero si sale algún jugador debe ser reforzada esa posición".

La marcha de Pedro Ortiz al Córdoba: "Se ha despedido hoy de nosotros, del staff y de los compañeros. Es cierto que no ha tenido oportunidades. No se ha perdido entrenamientos ni por lesión excepto en la pretemporada. Le deseo la mejor de las suertes porque lo merece, es un chico encantador y un gran futbolista. Es joven y le quedan muchos años en el fútbol, así que le deseo lo mejor".