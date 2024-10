García Pimienta: "Tenemos calidad arriba, pero todo pasa por la intensidad"

Xavier García Pimienta estaba feliz tras confirmarse la primera victoria fuera de casa del Sevilla en la presente temporada ante un Espanyol que lo intentó, pero que se encontró a un equipo sólido.

"Por suerte o por desgracia en esta Liga nos conocemos todos. El Espanyol es un equipo que sabe lo que quiere, con un buen entrenador que tiene las cosas claras y es un equipo muy potente en su estadio. Si no igualábamos la intensidad de ellos lo íbamos a tener difícil. Hemos tenido acierto y hemos sabido sufrir, también en fases en las que hemos tenido el balón hemos tenido personalidad. El equipo está creciendo y hoy se ha visto", decía el entrenador de los hispalenses.

García Pimienta incidía en la importancia de jugar concentrados y sin bajar el nivel de intensidad. "Todo pasa por ser sólidos defensivamente. Tenemos jugadores de calidad arriba, Idumbo ha hecho un gran partido, lo de Lukébakio lo hemos visto... pero si no ponemos intensidad no podemos. Tenemos una idea de balón, de control de juego, pero no podemos descuidar lo otro Sabemos que hay calidad en los jugadores de arriba, pero todo pasa por competir. Éste es el camino", agregaba.

El técnico también era preguntado por Nyland, que se fue lesionado. "Me he asustado un poco. Es un chico que no se quiere perder ni un entrenamiento. Es la rodilla, parece el ligamento lateral interno, pero lo tendremos que ver. Ojalá no sea mucho".

En este sentido, también estaba feliz por que no se notó la baja de Ejuke. "La grandeza de este equipo es que todo el mundo está preparado. Tenemos bajas importantes, pero no vamos a poner excusas. Es verdad que en el extremo tenemos pocos en número, pero el equipo lo ha sabito cubrir todo", recordaba.

No obstante, se acordaba del 5-1 ante el Barcelona. "El equipo está enfocado. Tenemos una idea, un camino y tenemos que competir. Cuando no juegas al cien por cien, sufrimos. El Barcelona es un equipo de otra liga, pero no hay tanta diferencia como para que te metan cinco goles. Después del 2-0 nos fuimos. Veníamos de una racha buena, pero en el momento en el que bajes un poco el nivel te pierdes".

García Pimienta, por último reconoce que lo pasó mal al final. "Sufres, el fútbol es muy complicado, fijate el penalti, te lo pitan y cambian las dinamicas muy rápido. Ha dado 11 minutos de descuento y ha sido justo... Tenemos que disfrutar de los triunfos porque es difícil".