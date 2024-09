García Pimienta: "No tiene buena pinta la lesión de Isaac"

Si inquietante ha sido el partido del Sevilla en Mendizorroza, más inquietante han sido las palabras de Xavi García Pimienta ante las cámaras de DAZN, al poco de concluir el encuentro. El técnico catalán fundamentó la derrota en la mayor intensidad del Alavés. Y dejó una frase que es para echarse a temblar, porque teme una lesión grave de Isaac, uno de los estandartes de este equipo tan depauperado.

Fue al final de su escueta intervención en la televisión que retransmitió el partido. Preguntado por Isaac, primero dejó claro que condicionó el partido ese infortunio en el minuto 11, cuando tras un lance con Joan Jordán, éste le cayó sobre su tobillo derecho y tuvo que ser cambiado inmediatamente.

"Una lesión tan rápida condiciona muchísimo, sale un jugador sin calentar, también sabemos lo importante que es para nosotros Isaac... No sabemos todavía qué tiene pero no pinta muy bien", dijo García Pimienta sembrando la incertidumbre sobre esa lesión en el tobillo. Se teme que tenga algo más que un simple esguince.

Sobre el encuentro, el técnico barcelonés lo fundamentó todo en la mayor intensidad del Alavés. "El Alavés ha sido superior en cuanto a intensidad. Han ganado duelos, segundas jugadas... Puedes ser mejor o peor, pero si ganas los duelos tienes mucho ganado. Nos han superado en actitud, en ganas, en compromiso, en duelos... y así es muy difícil", arguyó.

Además, analizó que los dos goles llegaron justo después de las escasísimas llegadas claras que generó el Sevilla. En particular, el 2-0, una losa ya insalvable. "Justo antes del segundo gol hemos tenido una ocasión muy clara de Saúl, que detuvo Sivera y se generó la jugada del segundo tanto. Hemos marcado el 2-1 y hemos estado cerca del área rival, pero hoy el Alavés nos ha superado", insistió.

Continuó analizando el partido así el técnico sevillista. "En la primera parte nos han superado, el marcador incluso era corto. Nos hemos visto superado en todas las líneas. Por ganar duelos y ganar segundas jugadas nos han superado", reconoció.

"En el prepartido hemos dicho que el Alavés será muy generoso en el esfuerzo, que ganaban duelos y así ha sido. Nos hemos equivocado en alguna acción, pero el equipo ha tenido ganas y ha ido hacia portería contraria, pero era muy difícil tras el segundo gol", concluyó.

Lección sobre la intensidad

Ya en la sala de prensa, García Pimienta insistió en lo de la intensidad. "El partido de hoy nos tiene que servir de lección para aprender que si no igualas en intensidad al rival no puedes llegar a nada en Primera División".

"El Alavés cree en esta manera de jugar y si tú no igualas eso es imposible ganarles. Encima han estado acertados de cara al gol. Este partido nos tiene que servir de ejemplo de que si no sales al 100% todos los partidos y no igualas la intensidad del rival no vamos a poder ganar ningún partido".

"No quiero quitar mérito al Aláves. Ellos no engañan, van a ser verticales, intensos, a ganar duelos. Lo han hecho en partidos anteriores, lo hemos dicho en la charla previa, lo hemos ensayado también. Pero luego hay que hacerlo. En la segunda parte sí hemos logrado hacerlo, pero se ha puesto con el 2-0 muy cuesta arriba. Pero sí es verdad que el equipo ha estado mejor en la segunda parte", insistió.

Sí reconoció el técnico que es "el peor partido de los que hemos hecho". "En los otros partidos hemos tenido mejores sensaciones. Si estás bien con balón pero mal sin balón... si no eres intenso no puedes", siguió insistiendo. "Este partido tiene que estar olvidado y nos tiene que servir de ejemplo de lo que tenemos que hacer y no hacer. Y pensar ya en el Valladolid para conseguir el martes delante de nuestra gente tres puntos muy importantes", concluyó.