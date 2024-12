García Pimienta pide "máxima tensión" en Olot tras la eliminación en la Copa del Espanyol

La eliminación del Espanyol como primera víctima de Primera División en la segunda ronda de la Copa del Rey ha puesto las orejas tiesas a todos los equipos de la máxima categoría. También al Sevilla y a su entrenador. García Pimienta puso como referencia esa eliminación como advertencia seria de lo que puede pasar en Olot este jueves.

Así comenzó su comparecencia previa al encuentro en el Municipal de Olot (Gerona). "Es un partido dificilísimo. Ayer ya nos llevamos la primera sopresa con la eliminación de un Primera. A excepción del Celta que goleó, al resto le costó muchísimo", avisó.

La exigencia de tensión y atención

"Es un rival de Segunda RFEF con jugadores que en parte conozco y también conozco al míster, que es amigo mío y sé de lo que es capaz. Van a jugar con su afición y será de exigencia máxima. Lo tenemos que afrontar con tensión y atención porque si no será difícil. Es a partido único y no hay margen de error -insistió el técnico catalán-. Habrá jugadores que no están teniendo minutos y que mañana van a participar porque están capacitados. Lo afrontamos con ilusión y responsabilidad, sabiendo de la dificultad", argumentó ante la prensa.

Fue preguntado García Pimienta por su amistad y conocimiento del entrenador del Olot, Pedro Dólera: "Es un excelente entrenador que se ha movido mucho en Segunda B y ahora Segunda RFEF. Está más que capacitado para estar más arriba, solo necesita que le den la oportunidad. Es estudioso, les imprime ritmo a sus equipos, trabaja bien la estrategia y este año cuenta con jugadores de mucha calidad que pueden generar un fútbol asociativo. El campo es muy antiguo pero el césped está en perfectas condiciones. No se van a arrugar con balón, pero van a presionarnos y a exigirnos", argumentó.

Mensaje de ánimo a Valentín Barco

Preguntado por Valentín Barco, que ha sufrido un asalto con robo en su casa estando ausente, reconoció que "es complicado. Cuando te pasa una cosa de este tipo no sabes que hacer. Te vas a cenar y cuando vuelves te encuentras la casa así. Es un tema material pero te genera inseguridad. Está bastante preocupado, no lo voy a negar. Ha entrenado de aquella manera pero sé que el club estuvo ayer con él en todo momento para lo que necesitase. Sabe que nos tiene a nosotros y es un tema difícil de controlar, pero la familia del Sevilla va a estar con él y le vamos a apoyar en todos los sentidos".

La frustración de no ganar a Osasuna

La ambición la tenemos toda. Nos fuimos el otro día con mal sabor de boca porque creo sinceramente que merecimos más que Osasuna. Cuando de forma merecida has hecho un buen trabajo, has merecido más el rival, has creado más ocasiones y has minimizado a un equipo como Osasuna que está en un buen momento y no eres capaz de ganar pues te vas frustrado a la caseta (...). Tenemos que aspirar a lo máximo. Y lo máximo y partidos como el otro día, en que has sido superior a tu rival, tenemos que ganarlos".

También habló de Iheanacho y de su cambio frustrado frente al Osasuna: "Estaba para salir pero Lokonga tuvo una pequeña molestia y salió Agoumé. Está entrenando muy bien, no ha jugado más porque he considerado que está bien Isaac. Mañana va a participar, si miras su currículum ves que es un gran jugador, pero en ningún caso nos estamos planteando nada", dijo sobre una posible salida del nigeriano en enero.

Andrés Castrín irá convocado

El entrenador sevillista anunció que va a convocar a un central del Sevilla Atlético, aunque no podrá tirar de muchos canteranos por la circunstancia de que varios futbolistas del primer equipo tienen ya ficha del filial: "Andrés Castrín va a venir con nosotros, lo conozco bien de la pretemporada y lo está haciendo bien con el filial. No podemos llevar a más porque que tenemos a Juanlu, Carmona, e Idumbo con ficha de filial, y también el portero Alberto Flores. Tenemos que ir con mucho cuidado con la alineación. Andrés está preparado y mañana si tiene que jugar lo hará bien".

Sí le dio mucha confianza a Álvaro Fernández, negando que cometiera algún error en el partido contra el Osasuna, como el gol encajado. "No estoy de acuerdo en eso", dijo ante la pregunta de un periodista. "En la jugada del gol parece una cosa pero la ves repetida y creo que Álvaro estuvo bien. Era un balón difícil de parar y Álvaro en líneas generales lo está haciendo muy bien. Mañana (en Olot) va a jugar. De cara al partido del fin de semana es una gran noticia que Nyland esté con el grupo. Pero jugará el que yo considere oportuno. Nadie va a jugar por decreto, sin el que consideremos que esté en mejor estado de forma y así seguirá sucediendo.