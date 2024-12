“Desvalijan” la casa de Valentín Barco: “No confíen ni en su sombra”

Susto grande y desagradable el que vivió en la tarde de ayer Valentín Barco, lateral izquierdo del Sevilla, y su familia al regresar a su domicilio. El jugador argentino sufrió un robo en su vivienda en torno a las 19:00 mientras estaba fuera de su casa. Su mujer, y prometida recientemente, Yaz Jaureguy, ha denunciado los hechos a través de sus redes sociales asegurando que deben desconfiar de todo el mundo: “Llegar a tu casa y encontrarla así desvalijada. Venir a un país lleno de ilusiones y que no puedas ni estar tranquilo… Todo demasiado raro, no confíen ni en su sombra”, comentó la pareja de Barco.

En manos de la policía

A lo largo de la noche, tras publicar los hechos sobre la madrugada, publicó que tienen las imágenes de las cámaras de seguridad y que la denuncia ha sido ya trasladada a la Policía Nacional. La pareja de Valentín Barco comentó que los ladrones se marcharon de su domicilio poco antes de que regresaran: “Obvio que tenemos cámaras. Ingresaron dos hombres por la casa de al lado, estuvieron 50 minutos dentro de la casa y se fueron 10' antes de que llegáramos. Lo raro es que solo un empleado sabía nuestro movimiento de esas horas. ¿Cuál podría ser el único ingreso y se fue 7 minutos previo a que entren?”, cuestionó la pareja del jugador del Sevilla. Además, en una tercera publicación, comentó que sus mascotas se encuentran en perfectas condiciones y que “no dejaron” de “ladrar” durante el robo.

Complicada situación en lo personal... y en lo deportivo

Una vez más, Valentín Barco no es noticia por su rendimiento en el terreno de juego. Y que sus primeros meses en el Sevilla, y en España, están siendo realmente complejos para el de Buenos Aires, que apenas cuenta con la confianza de García Pimienta en la plantilla. Hace pocos días, a la salida de la ciudad deportiva, desmintió los rumores de un posible regreso al Brighton este mercado invernal, asegurando el ex de Boca Juniors que estaba “tranquilo” y que sólo quería “sumar minutos con el equipo”.

En los últimos encuentros no sólo no está partiendo de inicio, sino que tampoco está contando para su entrenador. Sin ir más lejos, Kike Salas hizo de lateral izquierdo ante Osasuna en la última jornada de liga estando Barco en el banquillo ante la sustitución de Adrià Pedrosa. Un indicativo que marca que, o Pimienta no cuenta con él, o su futuro parece, de momento, estar cada vez más lejos del Sevilla.