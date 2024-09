García Pimienta recupera a cuatro de sus internacionales

Xavi García Pimienta, entrenador del Sevilla, ha vuelto a contar esta mañana con cuatro de sus internacionales. Con el final del parón, el Sevilla sigue recuperando efectivos para preparar la vuelta a la competición ante el Getafe de José Bordalás. Los primeros en finalizar sus compromisos fueron Dodi Lukebakio y Orjan Nyland. Ambos ya se ejercitaron en el día de ayer con el resto del grupo. Hoy, Pimienta ha podido contar con Juanlu Sánchez, Lucién Agoumé, Valentín Barco y Gonzalo Montiel en el entrenamiento del Sevilla de esta mañana. Con casi toda la plantilla al completo, el entrenador catalán ha podido preparar con más herramientas esta mañana la visita del conjunto azulón del próximo sábado al Ramón Sánchez-Pizjuán.

García Pimienta sigue esperando a Iheanacho

La vuelta de Agoumé, Juanlu, Montiel y Barco ha sido lo más llamativo de la sesión matinal. Los cuatro han tenido un cariñoso saludo con García Pimienta, tras estar con sus selecciones, especialmente con el centrocampista francés después de tener una doble titularidad con Francia sub 21. De esta forma, el único que falta por regresar al grupo de trabajo del entrenador del Sevilla es Kelechi Iheanacho. El delantero africano ha vuelto a ausentarse en la sesión debido a que continúa de regreso desde África. El jugador finalizó la concentración con Nigeria en Ruanda, tras disputar el último encuentro de la clasificación para la próxima Copa África. Las complejas conexiones aéreas han puesto difícil al ex del Leicester City reincorporarse a la par de sus compañeros ya que todavía sigue de camino a Sevilla y no será hasta mañana, cuando ya sí, se espera que vuelva a entrenar a las órdenes de García Pimienta.

Juanlu, Agoumé, Montiel y 'Colo' Barco vuelven a entrenar con el Sevilla / Mario Míjenz

El otro internacional que regresó antes de lo debido es Loïc Badé. El central parisino ha vuelto a ser una de las bajas en el entrenamiento tras sufrir una lesión leve en los isquiotibiales. No estará disponible ni ante el Getafe ni, muy probablemente, contra el Deportivo Alavés. Tampoco han estado presentes Sambi Lokonga, que sigue siendo baja, y Suso Fernández, quien encara la recta final de su lesión.

Collado y Pedro Ortiz apuntan a la convocatoria

En la parcela canterana, ha vuelto a repetir entrenamiento Alberto Collado, uno de los protagonistas de esta semana. El mediapunta de Algeciras coge cada vez más fuerza para hacerse un hueco en la próxima convocatoria del Sevilla con García Pimienta. El gaditano, después de una gran actuación con el Sevilla Atlético frente al Atlético Sanluqueño, lleva a las órdenes del entrenador catalán desde el lunes y podría ser una de las novedades en la lista. La lesión de Lokonga y la sanción de Saúl Ñíguez podrían generar una oportunidad para el joven Alberto Collado. Otro que se podría estrenar es Pedro Ortiz, quien acumula ya dos semanas de trabajo tras superar un leve esguince y podría volver a una convocatoria oficial del Sevilla 20 meses después de la última. Casualmente, un Sevilla - Getafe, de la temporada 2022-23.