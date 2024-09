García Pimienta recupera a un titular justo antes del Alavés - Sevilla

Xavi García Pimienta ha recuperado esta mañana a uno de sus titulares para el encuentro del próximo viernes ante el Deportivo Alavés. Esta mañana se ha ejercitado Nemanja Gudelj, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, sin problemas el segundo capitán de la plantilla,sin problemas en el entrenamiento del Sevilla. El serbio lleva siendo ausencia en las sesiones matinales desde el pasado lunes por una contusión en su pie izquierdo que sufrió en el último encuentro ante el Getafe en la quinta jornada de LaLiga EA Sports en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Su regreso llega justo a tiempo para ser parte de la partido de García Pimienta y, salvo gran sorpresa, entrará en la convocatoria del próximo viernes para visitar al Deportivo Alavés.

El regreso de Nemanja Gudelj

Quien no ha regresado a los entrenamientos por el momento es Valentín Colo Barco. El lateral izquierdo argentino sufre una sobrecarga muscular en el muslo de su pierna derecha que le ha impedido entrenarse con normalidad a lo largo de esta semana. Durante el entrenamiento de este miércoles tampoco ha podido estar a las órdenes de García Pimienta por esas molestias y es seria duda para el Deportivo Alavés - Sevilla. No obstante, ya ha pisado césped en solitario y trabajado ciertos aspectos en los últimos días, por lo que no está del todo descartado que viaje a Vitoria.

Gonzalo Montiel ha sido la otra baja de esta sesión tras viajar en las últimas horas a Buenos Aires para pasar una pericia psicológica de forma voluntaria sobre el caso del que se encuentra imputado por delitos sexuales, un caso que lleva abierto desde 2019, antes de su fichaje por el Sevilla. El club le ha dado permiso para viajar y está descartado que llegue a tiempo para Vitoria. Se espera que sea unos de los últimos trámites para demostrar la inocencia del jugador argentino.

Suso y Badé apuntan a la lista

Suso Fernández y Loïc Badé también se han ejercitado con normalidad. Se espera que ambos entren en la convocatoria sin problemas, aunque el gaditano, lo más normal, es que no esté disponible para disputar la totalidad de los minutos. Algo que no sorprendería en el caso de Loïc Badé al superar una lesión leve en las últimas semanas.