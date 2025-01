Gudelj está junto a Pedrosa en la convocatoria para Almería en espera de su mejoría

Xavi García Pimienta ha facilitado la convocatoria para el encuentro de este sábado contra la UD Almería a domicilio y en la misma destaca la presencia de Pedrosa, que vuelve después de haber superado su lesión muscular, y de Gudelj. Ramón Martínez también es una alta para esta cita correspondiente a la tercera ronda de la Copa del Rey (dieciseisavos de final).

Según informa el Sevilla, Gudelj está pendiente de evolución de cara a su participación en dicho encuentro. El propio técnico lo había descartado prácticamente en su comparecencia de este viernes. “Gudelj no ha dormido en toda la noche con fiebre y problemas estomacales y no va a poder viajar. Hoy salimos en autobús y esperemos que no tengamos ninguna baja de aquí a mañana. No vamos a poner ninguna excusa", dijo. Sin embargo figura en la convocatoria de 23 futbolistas y se montó en el autobús hacia Almería.

No lo hicieron los otros futbolistas que sí siguen de baja o causan baja por distintas circunstancias. En el primer caso están los lesionados de distinta consideración Nianzou, Sow y Ejuke. Además Valentín Barco ha pedido no viajar dado que está ultimando su salida del Sevilla y tampoco viaja Iheanacho.

En el caso del delantero nigeriano es debido a unas molestias con las que ha vuelto después de las vacaciones. García Pimienta también reconoció que tenía ofertas de varios clubes, pero matizó que a diferencia de Barco no ha pedido salir y si estuviera en plenas condiciones físicas habría viajado a Almería.

La convocatoria de 23 futbolistas la forman: Álvaro Fernández, Nyland, Matías Árbol, Carmona, Montiel, Juanlu, Badé, Marcao, Gudelj, Ramón Martínez, Kike Salas, Pedrosa, Pedro Ortiz, Agoumé, Saúl, Lokonga, Manu Bueno, Suso, Peque, Lukébakio, Idumbo, Isaac y García Pascual.