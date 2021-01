Youssef En-Nesyri celebró su segundo triplete en el Sánchez-Pizjuán ante el Cádiz (3-0) tras el que anotó ante la Real Sociedad y reflexionó sobre su momento actual con tremenda naturalidad. El nuevo pichichi de la Liga explicó además que anotó el segundo tanto con la visión sólo de un ojo, ya que acababa de recibir en la falta anterior un golpe con la mano de Alcalá del que no le dio tiempo a recuperarse.

"Tenía un problema con un ojo, no veía con un ojo", indicaba el delantero e Fez, que bromeaba sobre este asunto. "Sí, he marcado el gol con un ojo nada más", precisó.

El internacional marroquí vive un momento dulce. "Estoy muy contento por el triplete y por el trabajo de los jugadores. Vamos a seguir trabajando así, vamos a seguir metiendo golesy aganar partidos", precisó antes de dejar claro que "no ha cambiado nada. Todo viene con el trabajo y con la concentración", explicó sobre su cambio en la dinámica individual ante el gol.

Para terminar, En-Nesyri hizo mención a la oferta del West Ham. "Por ahora me voy a quedar en el Sevilla y no me voy a ir a ningún lado. El Sevilla también es un gran club", terminó.