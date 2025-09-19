El hermano de Rubén Vargas que se debate entre el Utrera y seguir al Sevilla

El fútbol es un modus vivendi en la familia de Rubén Vargas. Así se desprende de la entrevista concedida a Diario de Sevilla. Su hermano menor, Manuel Vargas, también es futbolista aunque ahora mismo no está en activo. O lo está a medias. Ambos son naturales de Adligenswil (Lucerna) de padre dominicano y de madre suiza. "He heredado la sangre sureña y la velocidad de mi padre", dijo en el Luzerner Zeitung en su primer reportaje cuando aún era juvenil, hace siete años. Su hermano siguió sus pasos pero no llegó a la élite y ahora vive con él en Sevilla.

Rubén Vargas se vino de su Suiza natal a Sevilla acompañado de Manuel, que empezó en la cantera del FC Adligenswil como su hermano y luego pasó por varios equipos suizos hasta que dejó su último equipo, el Rotkreuz, para acompañar desde enero de este año al primogénito del matrimonio suizo-dominicano. Manuel incluso publicó muy ilusionado en su cuenta de Instagram el momento de subir al avión que trasladó a Rubén a Sevilla cuando fue fichado por Víctor Orta en el mercado de invierno.

"Está ahora sin equipo, se ha retirado", explicaba Rubén Vargas en su entrevista al Diario de Sevilla. "Él jugaba y entrenaba con el Utrera. Estuvo seis meses. Y ahora vamos a ver si él va a continuar o no porque yo tengo entrenamientos y partidos y si él se va jugar con el Utrera no puede ver los partidos del Sevilla, por eso está un poquito complicado que siga jugando", explica. "Él quiere hacer las dos cosas, pero es difícil. Si no puede estar al 100% con el Utrera prefiere ver mis partidos con el Sevilla", añade.

A lo que sí le da tiempo es a visitar Sevilla. Rubén y Manuel Vargas no son de esos futbolistas que se encierran en su urbanización de lujo. Prefieren conocer el contexto de su nuevo hogar. "Sí, me gusta mucho Sevilla. He estado mucho por el centro. Me gusta tomar un café o ir a algún restaurante... Vivo con mi hermano y solemos ir juntos y mi familia viene mucho a visitarnos y a ellos también les gusta la ciudad mucho. Soy una persona que si tengo tiempo y me gusta ir a la ciudad de paseo", afirma el mediapunta sevillista, un suizo con alma sureña.