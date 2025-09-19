Rubén Vargas: "Mi mente siempre estaba en el Sevilla"

Terminó la pretemporada lesionado después de superar la "primera rotura muscular" de su carrera el pasado mes de abril, se perdió el primer partido de Liga y cuando, ya inscrito, se hizo con la titularidad, recibió la llamada del Villarreal en vísperas de su buena actuación en Gerona. Pero Rubén Vargas (Lucerna, 05-08-1998) contaba con la confianza de Matías Almeyda y con la resistencia del Sevilla para no perder a otra pieza importante. Está ante la temporada de su confirmación.

–¿Cómo se encuentra? Parece estar en un buen momento.

–Bien. Estoy muy contento con el equipo. Me siento bien en los partidos... Me siento muy bien, muy contento con mis compañeros y eso da mucha alegría.

–Ha empezado con protagonismo en el Sevilla, con protagonismo en la selección de Suiza, dando asistencias...

–Sí, claro. Me ha ido bien en los partidos en este comienzo. Siempre es bueno cuando puedes ayudar el equipo con asistencias o goles y ahora, claro, queremos ganar los partidos, eso es lo más importante. Es lo que falta.

–El Sevilla está empezando con un nuevo entrenador, con nuevas ideas y está faltando un poquito...

–Sí, claro. Tenemos también nuevos jugadores que vinieron al equipo, no es es fácil adaptarse rápido. Eso también necesita tiempo, pero estoy muy contento y creo que tenemos un buen equipo y, sí, creo que que vamos a ganar partidos.

–¿Lleva el número de asistencias de gol que ha realizado en estos cuatro partidos?

–Sí, tres asistencias en las cuatro primeras jornadas, con un partido que no jugué. Es el trabajo que tengo que hacer, con goles y asistencias. Y, como ha dicho, es importante que yo siga así y también para el equipo. Pero lo más importante es que ganemos partidos.

–¿Cómo se está adaptando a la idea de juego de Almeyda?

–Bueno, muy bien. Creo que la idea que necesitamos en el grupo es que tenemos que jugar siendo agresivos, con una mente ofensiva, y creo que también es muy bueno para mí.

–¿Y qué le pide particularmente en el campo? Llegó como extremo izquierdo y ha empezado con más libertad en la mediapunta... ¿Cuál es su rol en el equipo?

–Bueno, para mí es bueno que yo pueda jugar en todos las posiciones del frente, a la izquierda, en punta, de 10... Allá donde el entrenador me vea, yo voy a dar el 100% siempre y, bueno, no me importa donde juegue, yo sólo quiero jugar.

Rubén Vargas sonríe mientras posa para el fotógrafo. / Sevilla FC

–¿Le pide que presione en la línea de ataque o que esté liberado para lanzar o dar continuidad al juego en la fase ofensiva? ¿Se siente un organizador del juego?

–Creo que una combinación de las dos cosas. No siempre el partido es el mismo, también tenemos que adaptarnos al rival, por eso cada partido es un poquito diferente. Depende de donde yo juegue, si juego en la banda o juego por dentro. Naturalmente soy más de romper en la banda. Pero soy un jugador que me puedo adaptar rápido, por eso donde el entrenador quiera que juegue allá estaré.

–Pero siempre fue jugador de banda...

–A mí siempre me ha gustado desde pequeño mirar mucho a Cristiano Ronaldo o a Neymar, que jugaban en mi posición y el uno contra uno me gusta mucho.

–¿Cómo vivió la oferta del Villarreal, un equipo de Champions esta temporada?

–Bueno, en el mercado siempre puede pasar algo para todos los jugadores. En mi mente siempre estaba el Sevilla. Cuando surgió eso yo estaba ya pensando en el partido contra el Girona. Yo jugué y mi mente estaba ya en el Sevilla, por eso yo no estuve pensando mucho en eso. Mi representante y el club son los que hacen esas cosas, pero mi mente siempre estaba en Sevilla.

–En Villarreal se publicó que estaba presionando al Sevilla para que aceptara esa oferta de un club de Champions...

–No, no, no. Como he dicho, mi mente siempre estaba en Sevilla. Creo que si fuera así, yo no habría jugado el partido, por eso jugué el partido y creo que fue muy bien para mí, di dos asistencias y ganamos el partido. Mi mente siempre estaba aquí. En la mente de todos está jugar al máximo nivel. Pero faltan muchas cosas para que se dé un fichaje. Y yo estoy muy contento aquí, estoy jugando y es lo más importante.

–Almeyda le trasladó al club que contaba con usted como una pieza clave... ¿Se siente un futbolista importante, una estrella del equipo?

–El entrenador me ha dado confianza y quiere que juegue con él. Tengo muy buen sentimiento con él, creo que es un muy buen entrenador y que también puedo aprender muchas cosas de él. Siempre tengo los pies en el piso y no estoy pensando en eso (ser una estrella).

–Desde que llegó en enero ha tenido ya tres entrenadores en el Sevilla y sólo ha jugado 14 partidos... Y ha visto de todo en muy poco tiempo, por ejemplo, una afición con energía negativa hacia la directiva y positiva hacia el equipo...

–Yo he tenido muchos entrenadores en mi carrera, en Suiza y en Alemania. Así es el fútbol. Yo sólo estaba pensando en mi trabajo, eso es lo que puedo decir. En el equipo creo que la energía es muy, muy buena, muy positiva. Es importante que miremos partido por partido y creo que la afición, como la última vez, también puede dar energía positiva en el campo y se pueden ganar partidos en casa, que es muy importante para para nosotros y para la afición.

–¿Notan la presión del sevillismo en contra de la directiva cuando juegan en casa?

–No, de verdad que no. Creo que los partidos son muy intensos, tenemos que hacer nuestro trabajo y no estamos pensando en eso.

–La temporada pasada tuvo la lesión más larga de su carrera, en el muslo derecho. Luego este verano tuvo otra lesión en el izquierdo... ¿Cómo se encuentra?

–Fue una rotura en los isquiotibiales, la primera lesión muscular que yo tenía. Y fue muy raro porque yo hice un pase normal (taconazo a Pedrosa en el 1-0 de Agoumé contra el Atlético), no fue un choque o una entrada. Es normal en el fútbol, esas cosas pasan algunas veces. También fue creo por tantos entrenamientos y partidos y el viaje a España en mitad de temporada, no era fácil adaptarse rápido al clima de España. Creo que vuelvo más fuerte y ahora estoy aquí muy contento y estoy muy bien. En pretemporada tuve otra pequeña lesión en el muslo izquierdo y no quería forzar y tomar el riesgo de jugar, la temporada es muy larga y ahora estoy muy bien.

–Una temporada de reconstrucción... ¿Cuál es el mensaje de Almeida?

–Bueno, hay muchas cosas que estamos hablando. Todos saben dónde estamos. Los dos últimos años no fueron fáciles y tenemos que mirar al frente, que las cosas que pasaron, pasaron ya. Y, claro, tenemos que estar más juntos por el equipo y tenemos que mirar partido por partido. Y eso es lo que él nos está diciendo a nosotros.

Rubén Vargas en un entrenamiento junto a Joan Jordán y Alfon.. / Juan Carlos Muñoz

–Tras la oferta del Villarreal y el protagonismo que ha tomado en el Sevilla, y siendo año de Mundial, con Suiza favorita para clasificarse, ¿es una temporada clave para usted?

–Bueno, yo también soy una persona que mira día por día. Soy un jugador que creo que tengo experiencia con los partidos que yo llevo a primer nivel. No estoy pensando ahora mismo en el Mundial. Y creo que así debe ser. Todos los jugadores que pueden clasificarse para el Mundial pueden pensar en eso, pero ahora estoy aquí, tengo que hacer mi trabajo con el Sevilla y cuando vaya con Suiza mi mente estará en clasificarme para el Mundial. Eso es normal, pero ahora estoy aquí y estoy pensando en el Sevilla.

–Se ha criado futbolísticamente en Suiza y ha pasado casi cinco años en Alemania. ¿Qué diferencia ve con el fútbol español en general?

–Creo que en España los jugadores a nivel individual son un poquito mejor, creo. En Alemania físicamente es más duro. El fútbol en España me sienta muy bien y son dos ligas del máximo nivel, por eso no hay mucha diferencia. En Alemania los aficionados son muy buenos. Y en Sevilla también son muy, muy buenos. Es muy lindo jugar en el estadio Sánchez–Pizjuán. Es un sueño jugar en este estadio.

–En el día a día de la ciudad deportiva, ¿tiene mucho peso la figura de Antonio Cordón?

–Está mucho con el equipo y siempre está pendiente porque sabe que los jugadores tienen que hacer su trabajo. Está con nosotros en la comida, come con nosotros por ejemplo, y creo que es importante para nosotros que el staff y el cuerpo técnico estén muy, muy cerca de nosotros.

–¿Se ha fijado alguna meta esta temporada en lo personal?

–No, no he pensando en eso. Para mí funciona muy bien poder dar en todos los entrenamientos el 100% y en todos los partidos, también. Eso funciona muy bien para mí y no estoy pensando mucho en lo que lograremos en cinco o seis meses, o en tres meses. Hay que pensar partido por partido.

–¿Qué significa para el vestuario la llegada de dos futbolistas con tanta experiencia internacional y títulos como Alexis Sánchez y Azpilicueta?

–Bueno, es un buen sentimiento para todos, también para mí. Tenemos muchos jugadores jóvenes que puede aprender de ellos porque han jugado al máximo nivel, por eso verlos todos los días en el entrenamiento o en el gimnasio o en el campo da un valor muy grande para todos. Yo no jugué la temporada pasada con Jesús Navas, pero creo que fue un jugador en el que todos se fijaban. También estaba Saúl y aprendí mucho de él y si ahora tenemos dos más es muy lindo.

–¿Se ve muchos años en el Sevilla o se ve triunfando en el Sevilla y que sea la próxima gran venta?

–Yo vine a Sevilla para para jugar muchos partidos y me siento muy bien, estoy muy feliz aquí y sólo estoy pensando, como todos, en poder volver al lugar donde estaba el Sevilla.