La hija de Azpilicueta también brilla en el Sevilla Fútbol Club

Antonio Cordón se propuso en su llegada al Sevilla Fútbol Club darle aire a un equipo que venía de sufrir lo indecible para mantenerse en Primera División. Tras dos años en los que los vaivenes desde la directiva afectaron a lo visto sobre el césped, con seis entrenadores pasando por el banquillo hispalense, Matías Almeyda se antoja como el acierto necesario para revertir una situación negativa. Sin embargo, el cambio de cromos al frente del equipo no ha sido lo único que el director deportivo ha hecho en la entidad sevillista. Hasta siete incorporaciones se han sumado este verano a las filas del conjunto nervionense, aunque la de Alfon González llegó de la mano de Víctor Orta, apostando en dos de ellas por el liderazgo y la veteranía que, quizás, faltaban en ese vestuario.

Alexis Sánchez y César Azpilicueta han aterrizado en la capital andaluza con los galones y las ganas necesarios para devolver al Sevilla a la zona noble de una clasificación en la que, con el paso de las jornadas, han ido escalando puestos. Mientras que el chileno ha conseguido anotar dos goles que han servido a los suyos para sumar puntos en un tramo complicado del curso, el zaguero se ha consolidado como un referente en la defensa y el vestuario. Almeyda, que sabe la importancia de tener al navarro sobre el césped, apostó por su titularidad desde el inicio, situación que el propio futbolista ha aprovechado para demostrar que no venía a Nervión para retirarse. Lo que nadie se esperaba es que junto al excapitán del Chelsea y campeón de la UEFA Champions League llegase también una perla en bruto para la cantera hispalense.

Almeyda da órdenes mientras Azpilicueta se dispone a sacar de banda. / Antonio Pizarro

Martina Azpilicueta es, a sus once años, una de las sorpresas de la temporada en las categorías inferiores del Sevilla Fútbol Club. Militando en el alevín femenino del combinado hispalense que entrena Justo Anzuaga, la hija del central blanquirrojo ha levantado pasiones en sus primeros partidos con la camiseta blanquirroja. Este equipo participa, además de en la liga femenina de su categoría, en el grupo uno de la Tercera Andaluza masculina, práctica que acostumbran tanto el cuadro nervionense como el Real Betis Balompié para que sus jugadoras tengan pruebas de distinta dificultad.

Tras dos encuentros como jugadora del Sevilla, la hija de César Azpilicueta suma dos goles que han servido para que su equipo consiga un punto de seis posibles. El primero de los tantos, ante el CD Madre de Dios, abrió la lata de un choque que terminó con empate a dos. Martina no tuvo tanta suerte en su segundo duelo con la elástica sevillista y, pese a ver portería, las nervionenses cayeron 9-1 frente al Círculo Porvenir CD. Evitando, por el momento, los puestos de descenso, las de Anzuaga descansan este fin de semana al haberse retirado el CD Pedrera y quedar coja la competición. Aunque aún es pronto para dilucidar si llegará a la élite, no cabe duda de que los blanquirrojos tienen en la mayor de los Azpilicueta un diamante en bruto que ha decidido darlo todo en su nuevo equipo.