Iheanacho: "Hubo ofertas de muchos clubes, pero tuve muy claro venir aquí"

Sevilla/El mercado del Sevilla se ha acelerado en la última semana y el reemplazo de Youssef En-Nesyri ya es una realidad. Se trata de Kelechi Iheanacho, nigeriano de 27 años que procede del Leicester City. El delantero ha generado mucha expectación a su llegada, debido a que es un nombre que lleva sonando bastante tiempo en el mundo de la Premier League.

Ahora, ya con la camiseta del Sevilla en su mano, Iheanacho ha hablado por primera vez en los medios oficiales del club nervionense, donde ha reconocido que "hubo ofertas de muchos clubes", pero que la opción de recalar en la capital andaluza se impuso a todas ellas. También ha aprovechado para destacar el papel de Víctor Orta.

La presencia del Stuttgart y la insistencia de Orta

La llegada de Kelechi Iheanacho al Sevilla no ha sido fácil, aunque lo más importante, el futbolista, tenía muy claro que quería recalar en Nervión. El nigeriano avanzaba en las negociaciones con el Stuttgart... hasta que Azmoun -el primer candidato de la entidad hispalense- acabó marchándose a Dubái y todo se precipitó: Víctor Orta fue directamente por él.

Obviamente, el director deportivo lo conocía previamente, como el propio futbolista ha confirmado en los medios oficiales del club, y su presencia fue clave: "Víctor es una gran persona, desempeñó un gran papel. Obviamente, me ha estado observando durante mucho tiempo y sabe el jugador que soy. También ha hecho un gran trabajo para el club. Desempeñó un papel importante para traerme aquí y también tuvimos una buena relación".

Kelechi Iheanacho, junto a Víctor Orta, en el aeropuerto de San Pablo. / José Luis Montero

Iheanacho, además, no ha escondido que tenía más opciones, aunque su preferencia era acabar en Nervión: "Hubo ofertas de muchos clubes. Pero sí, obviamente, había una clara idea de qué quieren que haga aquí y por qué me traen aquí en términos futbolísticos. Tuve muy claro el venir aquí. Voy a aprovechar y darlo todo, espero que sea una gran oportunidad".

Su estado físico

Kelechi Iheanacho terminó el pasado 30 de junio su contrato en el Leicester. Desde aquel entonces, el nigeriano ha estado ejercitándose de forma individual, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a su próximo reto. El nigeriano así ha retratado su verano, fijándose, además, ese primer partido ante Las Palmas como gran objetivo:

"He tenido la oportunidad de hacer un entrenamiento personal con un entrenador en pretemporada. Eso también me ayuda a mantenerme en forma. No estoy muy lejos de estar al cien por cien. Con suerte, pronto me uniré a ellos y luego construiré el resto de mi aptitud física. Espero estar listo para jugar el primer partido".