El interés en Montiel del Nápoles, con margen hasta el sábado, aún no cuaja en oferta al Sevilla

El Nápoles se ha interesado en Gonzalo Montiel para incorporarlo a sus filas, aunque en el Sevilla aún no consta ninguna oferta formal por el internacional argentino. Tras la salida en forma de cesión de Joan Jordán al Alavés, aunque sea compartiendo la ficha, el club de Nervión ya no está impelido por el límite salarial, por lo que no está dispuesto a regalar a un futbolista con caché debido a su palmarés con Argentina.

Se da la circunstancia, que en otro contexto podría ir contra los intereses del Sevilla, de que la Serie A, al igual que la Ligue 1, tienen un día más de margen para el cierre del mercado. En Italia no se produce hasta este sábado 31 de agosto, con lo que el Nápoles puede esperar al último día para hacer una oferta a la baja.

De momento, a las oficinas del club de Nervión aún no ha llegado ninguna comunicación oficial en forma de oferta por Montiel. El argentino, a pesar de que era uno de los descartes, está entrenándose con normalidad a las órdenes de García Pimienta, que ya comentó en la previa del partido en Mallorca que si no llegaba ninguna oferta por él sería un jugador "igual de importante que el resto de la plantilla".

Así las cosas, en el Sevilla están tranquilos con el asunto de Montiel. Si entre este viernes y el sábado llega una oferta mínimamente digna por Montiel procedente del Nápoles, el club podría atenderla. Si no es así, el internacional argentino se quedará en la plantilla, que se quedaría cerrada tal y como está... a no ser que el Rayados haga una oferta superior a la que ya rechazó el Sevilla por Ocampos, algo que no está descartado pero no es esperable ya a estas alturas.