Isaac: "Hemos merecido la victoria"

Isaac Romero fue uno de los protagonistas en el encuentro entre el Sevilla y el Elche, abriendo el marcador y volviendo a anotar por segunda vez consecutiva. Para el atacante de Lebrija, los de Nervión merecieron más, tras no poder llevarse los tres puntos del Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Cuando hemos aflojado un poco, ellos han aprovechado la oportunidad que tuvieron para marcar", dijo Isaac Romero tras los dos goles recibidos. Con el gol de Rafa Mir se complicó el encuentro para los de Almeyda; sin embargo, como señaló el delantero, siguieron "luchando" para conseguir el tanto del empate que anotó Peque.

Para el atacante lebrijano, el equipo mereció "la victoria". "Hemos seguido luchando, hemos merecido la victoria. Me han anulado tres goles y creo que merecimos más, pero seguimos luchando y logramos sacar un empate", señaló el delantero.

Isaac Romero volvió a ver puerta, al igual que ante el Girona antes del parón de selecciones, y explicó que es "su trabajo hacer goles". "Es lo que me pide el míster, además del sacrificio", concluyó.