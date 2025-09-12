Sevilla-Elche: el partido de Liga en directo: Nianzou y Marcao, en el once titular

El Sevilla FC y Elche CF disputan desde las 21:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán su encuentro correspondiente a la cuarta jornada del campeonato de Primera División. El árbitro encargado de dirigir el partido es el manchego Javier Alberola Rojas, con el auxilio de Javier Iglesias Villanueva desde el VAR.

Se trata del primer partido en el que Matías Almeyda ya podrá contar con todos los futbolistas de su plantilla y con los siete fichajes excepto los que están tocados o lesionados. En las tres primeras jornadas o no pudieron ser inscritos todos por el límite salarial hasta que no hubiera salidas o no se habían producido llegadas por el atasco del mercado y de las susodichas salidas.

Almeyda no podrá contar aún con Ejuke ni con Akor Admas, ya que ambos aún están recuperándose de sendas lesiones musculares. Pero sí podrá disponer de Suazo, que llegó justo para el último entrenamiento como último internacional que marchó fuera por el parón de selecciones.

Con el Elche llegan viejos conocidos del Sevilla, o no tan viejos: los dos cedidos Pedrosa y Rafa Mir podrán ser alineados por Eder Sarabia, ayudante de Quique Setién durante la etapa de éste en el Betis.