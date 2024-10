Jesús Navas, agradecido tras el derbi: “Mis compañeros me prometieron que ganaríamos”

Jesús Navas salió a hombros del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la noche de ayer después de ganar uno de los encuentros más especiales de su carrera deportiva, el que, según él es, su último derbi como jugador del Sevilla. A sus casi 39 años y con un problema crónico de cadera que le impide casi moverse volvió a llevarse el encuentro como capitán del club de su vida entrando en la segunda mitad.

El palaciego, una vez bajado de pulsación esta noche tras vencer al Betis por 1-0, ha lanzado un mensaje de agradecimiento al vestuario por el apoyo y el esfuerzo realizado en el encuentro: “Gracias a mis compañeros que me prometieron que ganaríamos el derbi. Ese es el compromiso de este grupo de jugadores y estoy orgulloso de ver cómo lo dieron todo por llevar al Sevilla al lugar que todos los sevillistas queremos”, aseguró el la leyenda sevillista.

El capitán del Sevilla, a través de sus redes sociales, también quiso mandar un mensaje de apoyo a la afición de Nervión tras el apoyo de ayer en el derbi sevillano ante el Betis: “Gracias a nuestra gente por su incondicional manera de animarnos, qué maravilla, estaré eternamente agradecido por tanto cariño. Vamos mi Sevilla”, expresó Jesús Navas a través de sus redes sociales.

Jesús Navas, su decisión y el orgullo de sus compañeros

Una vez finalizado el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Jesús Navas fue uno de los protagonistas de la zona mixta del encuentro como capitán y leyenda del Sevilla. El palaciego aseguró sentirse, sobre todo, muy “orgulloso” por la alegría de la afición y sus compañeros: “Muy feliz, muy orgulloso de todos mis compañeros. Ellos durante toda la semana me estaban diciendo que lo iban a hacer por mí, que iban a darlo todo en el campo, por mí, por la afición. Y así ha sido, no hemos creado con lo menos, hemos conseguido esa intensidad. Al final dando la alegría siempre a mi Sevilla, dándolo todo en el campo, al final con esfuerzo y sacrificio se consiguen las cosas. Es un derbi que para nosotros es muy especial, para la familia, para la afición, que es impresionante como ha quedado. Siempre están con nosotros para que salga la gracia a todos ellos”, explicó Navas.

Asimismo, el palaciego volvió a dejar claro una vez más que se trata de su último derbi sevillano y que es una decisión que está tomada: “Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. Para mí es complicado tener que repetirlo porque el fútbol en mi vida es complicado y creo que he dicho que era el último derbi, que voy a estar hasta el último día. Para mí es un reto, cada entrenamiento, cada partido, porque es complicado”, explicó un Navas que esperaba encontrarse hoy “bien” al no jugar “mucho tiempo” en el derbi.

Pimienta sobre Jesús Navas

No obstante, su entrenador, Xavi García Pimienta, no quiso decir que se trataba del último derbi de Jesús Navas, ya que tratará de convencerlo para que termine la temporada: “Yo no digo si es el último. A ver si cuela, lo convenzo y juega el partido de vuelta. Jesús se ha ganado el derecho a decidir, está como un niño chico contento y medio llorando por lo que ha vivido en el terreno de juego, aparte de que los minutos que ha tenido en el terreno de juego han sido muy buenos. Se me llena la boca de decirlo es un ejemplo para todos, con la edad que tiene y con el dolor que tiene... Igual no está en el campo entrenando, pero está en el gimnasio o en su bicicleta para estar a disposición del equipo. Lo ha hecho perfecto y me alegro muchísimo por él”, explicó el entrenador del Sevilla.