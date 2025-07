Joan Jordán desmiente los rumores: "Me he operado cuando los médicos del Sevilla FC han recomendado"

El nombre de Joan Jordán tiene muchos matices en el Sevilla Fútbol Club. Su irrupción en el combinado hispalense de la mano de Julen Lopetegui por poco le vale para ir convocado con la selección española en su momento, siendo uno de los mediocentros más prometedores de LaLiga. Sin embargo, todo terminó por truncarse la fatídica noche del Gran Derbi de Copa del Rey en la que el jugador fue agredido y el conjunto nervionense consiguió el aplazamiento del encuentro hasta el día siguiente. Desde entonces nada ha vuelto a ser lo mismo para un jugador que parecía un desconocido en Nervión.

Tras no conseguir levantar cabeza, el ex del Eibar se marchó cedido el pasado curso al Deportivo Alavés, donde cuajó buenos encuentros y pareció reencontrarse un mínimo con aquella versión que encandiló a la parroquia sevillista. Su vuelta le venía como anillo al dedo a un equipo necesitado de jugadores en el centro del campo, sorprendido además al reincorporarse antes de tiempo para ejercitarse en solitario en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El problema llegó en la segunda semana de entrenamientos, pues se ha confirmado que el centrocampista sufre una hernia discal que lo tendrá alejado de los terrenos de juegos durante, al menos, tres meses.

Joan Jordán, en un entrenamiento reciente. / Sevilla FC

Tras unos días de incertidumbre en los que Joan Jordán ha sido muy criticado por la hinchada del Sevilla Fútbol Club, pues se supone que esta dolencia venía de largo, el futbolista ha querido aclarar a través de sus redes sociales cuál es su situación. El centrocampista ha publicado dos fotografías en su cuenta de Instagram junto a un texto en el que ha querido agradecer "todos los mensajes de cariño y apoyo que he recibido en eestos días", asegurando además que la operación ha salido bien y está enfocado "en volver cuanto antes".

El catalán ha reconocido haber pasado unos "meses duros" al convivir desde enero con esta lesión, asegurando haber seguido "cuatro tratamientos conservadores" e invertido "todas mis vacaciones para preparar esta pretemporada -importantísima para mí- en las mejores condiciones posibles". Jordán ha querido dejar claro que su objetivo "ha sido y sigue siendo demostrar que puedo ser importante para este Sevilla. Es mi sueño y una ilusión grande que comparto con mi familia", agregando sentirse "más preparado que nunca, a todos los niveles" y dejando un mensaje final para todo el sevillismo: "Juntos volveremos a llevar al Sevilla FC donde merece".

A continuación, el comunicado completo

"Hola, afición.

Quería dirigiros unas palabras de forma personal. En primer lugar, para agradeceros todos los mensajes de cariño y apoyo que he recibido en estos días. La operación ha salido bien y desde ya estoy enfocado en volver cuanto antes. Me encuentro fuerte, con ganas, y con la ilusión intacta de ponerme de nuevo la camiseta del Sevilla FC y encontrar mi mejor versión: la que quiero dar y la que sé que esperáis de mí.

Han sido meses duros. Desde enero he convivido con esta lesión, una hernia discal que hemos tratado de todas las formas posibles, siempre siguiendo las indicaciones del cuerpo médico del Sevilla FC, de forma totalmente coordinada con el Deportivo Alavés, club por el que me he entregado al máximo; he seguido cuatro tratamientos conservadores, he luchado contra el dolor y he invertido todas mis vacaciones para preparar esta pretemporada —importatísima para mi— en las mejores condiciones posibles, incluso me trasladé a Valencia para reforzar el proceso.

He seguido el camino que me han ido marcando y me he operado cuando los servicios médicos del Sevilla FC me lo han recomendado. Tengo claro que esto va de estar al cien por cien y entiendo que pueda haber opiniones, pero llevo muchos meses dejándome todo, por volver a tener la oportunidad de defender este escudo.

Mi objetivo ha sido y sigue siendo demostrar que puedo ser importante para este Sevilla. Es mi sueño y una ilusión grande que comparto con mi familia. Me siento más preparado que nunca, a todos los niveles. Me reencontré en Vitoria y esta última temporada en el Deportivo Alavés me ha servido para crecer. He ganado madurez y confianza. Estoy tranquilo, centrado, y con la máxima ilusión de volver a estar con vosotros, de volver a vivir grandes momentos juntos.

Gracias, de corazón, por estar ahí. No es una situación fácil, pero os aseguro que voy a darlo todo para estar pronto de vuelta.

Juntos volveremos a llevar al Sevilla FC donde merece 🏆

Un abrazo, sevillistas".