Joan Jordán, principal baja en el entrenamiento

Joan Jordán ha hecho saltar las alarmas esta mañana en la ciudad deportiva del Sevilla. El jugador catalán no ha estado presentado en la sesión matutina de García Pimienta con su salida aún por resolver, al no contar ni para la directiva Sevilla ni tampoco para el técnico catalán. No obstante, el motivo de la ausencia de Jordán ha sido por un proceso vírico. El centrocampista ha estado indispuesto esta mañana y no ha podido formar parte del grupo.

Sin Jordán, pero con Suso

Además de Jordán, al que se le busca activamente una salida en la recta final del mercado de fichajes, la otra baja en el entrenamiento ha sido Suso. El jugador gaditano continúa de baja por un esguince en el ligamento de su rodilla y no se espera que regrese hasta después del parón de selecciones. Quien sí entrena, al menos por el momento, es Gonzalo Montiel. El Sevilla, al igual que con Jordán, le busca una salida en lo que resta del mercado con el PSV como uno de los principales pretendientes. Mientras se resuelve su futuro, se ejercita con normalidad a las órdenes de García Pimienta.

Hormigo, a la espera del sustituto

Con la marcha de Marcos Acuña a River Plate, ya oficial, el técnico catalán ha llamado a Diego Hormigo, principal novedad en el entrenamiento. El defensor sevillano ha formado parte del primer equipo, como ya lo ha hecho en pretemporada, hasta que Víctor Orta encuentre un relevo para el campeón del mundo. Todo apunta a que será Valentín Barco.