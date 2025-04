Joaquín Caparrós no era el único candidato para sustituir a García Pimienta

Este Domingo de Resurrección, el Sevilla Fútbol Club recibe al Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un duelo que se antoja vital para la lucha por el descenso. Es cierto que los hispalenses cuentan con siete puntos de ventaja sobre la zona peligrosa de la clasificación, pero un traspiés frente a los babazorros podría complicar la situación de cara al final de temporada. Por su parte, los vascos necesitan ganar si quieren poner tierra de por medio con una Unión Deportiva Las Palmas que no se rinde en su pelea por salir del pozo.

Para este duelo, se sentará en el banquillo blanquirrojo un viejo conocido, no sólo de Nervión, sino del mundo del fútbol. Joaquín Caparrós Camino tomó las riendas del vestuario sevillista tras cuatro derrotas consecutivas que le costaron el puesto a Xavi García Pimienta. El catalán, al que aún le quedaban dos años de contrato con la entidad hispalense, no cumplió con las expectativas, por lo que terminó siendo cesado antes de que finalizase la temporada. En menos de un día, el Sevilla presentó al utrerano en la Sala de Prensa José Antonio Sánchez Araujo, afrontando de esta forma su cuarta etapa al frente del cuadro hispalense. Sin embargo, el regreso del técnico con más partidos y victorias en la historia del conjunto nervionense no fue la única solución que hubo encima de la mesa.

Joaquín Caparrós en su primer entrenamiento con el Sevilla en la tarde de este Lunes Santo. / Prensa SFC

Mirando a la cantera

Según ha podido saber Diario de Sevilla, una de las opciones que el Sevilla Fútbol Club manejaba para su banquillo era el ascenso de Jesús Galván al primer equipo hispalense. El técnico que dirige al filial blanquirrojo es muy del gusto de la dirección deportiva que encabeza Víctor Orta, por lo que su nombre habría salido a la palestra para hacerse cargo del equipo hasta final de temporada. Sin embargo, la afición necesita un referente que le haga creer que todo va a salir lo mejor posible. En esto reside parte del regreso de Joaquín Caparrós a la entidad de Nervión, pues no hay que olvidar que el utrerano es un ídolo de masas incluso para los más jóvenes.

Galván tiene al Sevilla Atlético en sexta posición, con trece victorias ocho empates y once derrotas en lo que va de temporada. Pese a que el inicio del curso y el final de 2024 fueron algo complicados, el conjunto que disputa sus partidos en el Estadio Jesús Navas consiguió enmendar la situación con la llegada de 2025, firmando cinco victorias consecutivas entre enero y febrero que le permitieron alejarse de la zona de descenso y comenzar a soñar con unos playoff de ascenso que no parecen tan lejanos a estas alturas.

Jesús Galván da indicaciones a sus jugadores desde la banda del Jesús Navas. / Sevilla FC

Entre el cielo y el infierno

A falta de siete encuentros para que termine el curso, el Sevilla se encuentra a la misma distancia de puestos europeos que del descenso. Los de Nervión deberán cuajar un buen calendario si quieren tener opciones de soñar con volver a competición continental, algo que sería vital para mejorar la economía de un club que no parece ser capaz de levantar cabeza desde que ganase la Europa League en Budapest hace casi dos años.