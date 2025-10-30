Otra reestructuración del Sevilla se lleva por delante al director general José González-Dans

El Sevilla FC anunció en la noche de este jueves que José González-Dans ha dejado de ser director general del club, al que llegó hace un año en sustitución de José María Cruz, quien renunció al cargo, y después de haber desempeñado esa misma función en el Deportivo de La Coruña entre 2014 y 2020.

La última vez que se vio públicamente al ya ex director general del Sevilla fue en la inauguración de la exposición por el 50º aniversario del cerramiento del Ramón Sánchez-Pizjuán. El acto tuvo lugar en el antepalco y allí estuvo presente el gestor gallego. Aunque no participó en la rueda de prensa que sí dio Joaquín Caparrós como presidente de honor del club.

Según diversas fuentes se trata de un despido consensuado dentro de una nueva reestructuración del organigrama del club. La noticia ha producido cierta sorpresa puesto que era un hombre que parecía bien avenido con el comité de dirección.

El club sevillista informó en un escueto comunicado de la conclusión de la relación laboral que unía a la entidad y a González-Dans, un alto ejecutivo que llegó al Sevilla FC con más de veintisiete años de experiencia en las áreas de dirección y gestión de distintas empresas, y también de dirección financiera y general dentro del mundo del fútbol.

En esta última parcela, el ya exdirector general del Sevilla asumió esa función durante seis años en el Deportivo y fue miembro de la Comisión Delegada de LaLiga y consejero de la Sociedad Española del Fútbol Profesional SAU de La Liga, entre otras responsabilidades.

"El Sevilla FC quiere expresar su agradecimiento a González-Dans por su dedicación y compromiso durante este año en la entidad y le desea lo mejor en el futuro", indica en su comunicado el club hispalense.