Juanlu: "Tu cabeza no para de darle vueltas a lo que pueda pasar con el mercado"

Juanlu Sánchez no termina de agarrar la camiseta de titular en el Sevilla de Matías Almeyda. Entra y sale, a veces ofrece destellos de su calidad por la banda derecha y otras sufre esas súbitas desconexiones que tanto impiden su regularidad. En espera de que el equipo retome la competición el próximo lunes con la difícil visita a Cornellà para jugar ante el Espanyol, el canterano es doble noticia: seguramente ocupará el lateral derecho por la baja del sancionado José Ángel Carmona y de nuevo aparece su nombre en reputados medios italianos como la Gazzetta dello Sport o la RAI (en Italia, ambos dieron por hecho su fichaje por el Nápoles en agosto) ya que el campeón de la Serie A parece que volverá a llamar a la puerta del Sevilla por el campeón olímpico.

"No es que te afecte, pero es verdad que tu cabeza nunca para de darle vueltas a lo que puede pasar. Desde el club me han dado siempre tranquilidad y mucha confianza, como por ejemplo Matías, que desde primera hora me transmitió eso. Aunque haya sido un verano movido, siempre lo he llevado bien, entonces no creo que haya sido una excusa para ese comienzo de temporada. Sí que es verdad que tu cabeza algunas veces le da vueltas a esas cosas que están ahí", ha declarado en una entrevista a 101TV.

Lo cierto es que Juanlu, junto a José Ángel Carmona y Lucien Agoumé, son las bazas preferentes que tiene el director de fútbol profesional del Sevilla, Antonio Cordón, para obtener ingresos que permitan acudir al mercado para satisfacer la pretensión de Almeyda de contar con un nuevo delantero desde enero, cuando Akor Adams ande enrolado en la Copa África con Nigeria. Antes, como reconoció la semana pasada el presidente José María del Nido Carrasco en los premios Blázquez, habrá que dar salida a alguna de las 25 fichas ocupadas, traba que agravará la vuelta de Gattoni desde Argentina.

El Nápoles no termina de carburar esta temporada, aunque sus opciones de revalidar el título siguen intactas ya que es cuarto a sólo dos puntos del líder Inter en una igualadísima Serie A. Antonio Conte vuelve a presionar para obtener más refuerzos y medios italianos afirman que el club partenopeo empleará unos 50 millones de euros en fichar en la ventana invernal. La Gazzetta dello Sport ha publicado que, después de que en agosto el Sevilla se descartara un acuerdo verbal para venderlo por 18 millones de euros más bonus (con un contrato de cinco años de contrato para el jugador), su nombre vuelve a figurar en la baraja del director deportivo, Giovanni Manna. En Nervión aguardan con expectación: Juanlu dejaría una plena plusvalía y encima no es una pieza indispensable para Almeyda.

El chaval, por su parte, maneja con soltura el discurso más sensato ante estos rumores: "Yo, hasta que no esté fuera, ojalá sea dentro de mucho tiempo, nunca pensaré en eso. Tengo la oportunidad de defender a mi Sevilla y mi cabeza va a estar aquí siempre", ha añadido, sin querer pensar aún si enero deparará la misma situación: "Bueno, para el mercado de invierno queda mucho todavía, quedan dos meses. Yo estoy en el Sevilla, en el club de mi vida. Puede pasar lo que sea en el mercado de invierno, como con cualquier jugador, pero ahora mismo estoy muy tranquilo y, sobre todo, muy contento de poder defender el 16".

"Cada vez me siento mejor"

Y la siguiente ocasión de defender ese legendario dorsal 16 la tendrá el lunes. "Cada vez me encuentro mejor. Es verdad que el inicio no ha sido el que yo quería, porque esperaba un poco más; pero bueno, con el paso de los partidos me voy encontrando mucho mejor y la verdad es que estoy contento. Ahora mismo es cuando mejor me siento, está claro que eso te lo va dando el jugar minutos. También pienso que puedo dar mucho más, estoy en ello, trabajando día a día".

Su discurso mesurado se mantiene cuando se le pregunta por las expectativas del equipo esta temporada: "La victoria ante Osasuna no diría que ha sido balsámica pero sí muy importante, para irnos al parón con una alegría ante la afición. Ningún equipo quiere pasar apuros y menos cuando juegas en el Sevilla FC. Este escudo no se merece lo del año pasado, pero sería una mentira decirle a la gente que este equipo está para entrar en Europa y ponerse a pelear por la Champions. Nuestro objetivo tiene que ser el día a día".

Y para él, la clave es creer en lo que propone Almeyda, pero "de verdad":" Veníamos de un año difícil, podíamos imaginar que no iba a ser desde el principio espectacular porque todo lleva un proceso, pero creo que el proceso avanza correctamente. Tenemos claro lo que Almeyda quiere de nosotros y tenemos que seguir creyendo en ello. Los tramos en los que hemos creído de verdad, hemos sacado resultados muy positivos. LaLiga está muy igualada y cada partido es vital".