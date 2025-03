El juez estima parcialmente las cautelares de Del Nido pero condiciona su voto sobre el 25%

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla ha notificado un auto en el que estima parcialmente las medidas cautelares que pidió José María del Nido Benavente para poder votar en la inmiente Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebrará este jueves a las 18:00 en Los Lebreros. El juez reconoce el derecho al voto sin condiciones de pactos o de ley del ex presidente siempre que no supere el 25% de representación si ésta está sujeta a algún pacto y no ha sido autorizado por el Consejo Superior de Deportes.

En el Sevilla se han tomado la noticia con cautela pero también entienden que el juez arguye el mismo argumento que esgrimió José María del Nido Carrasco cuando impidió a su padre votar por tener un pacto accionarial con el que superaba el 25% y éste no había sido comunicado ni autorizado por el Consejo Superior de Deportes. Sí desestima el juez otras peticiones del máximo accionista a título individual como el cese del consejo o la aministración judicial de la Junta de Accionistas.

Según el auto el expresidente puede votar sin condición ninguna hasta un máximo de un 25% del capital social que posee o representa. Por encima de ese porcentaje la Ley del Deporte obliga a comunicar al CSD la representatividad. Sucede que Del Nido tiene pactos escriturados con otros accionistas superando ese tope que está marcado por la Ley del Deporte: debe ser el CSD quien autorice esa representación por encima del 25%. Es decir, Del Nido podrá votar libremente en la próxima Junta pero para hacerlo por encima del 25% debe aportar al acta de la Junta el pacto de esa representación.

En este contexto volverá a ser fundamental el voto de la sociedad Sevillistas Unidos 2020 -los americanos- para definir la votación a favor o en contra del actual consejo. En la Junta General de Accionistas del pasado10 de enero los americanos estuvieron representados por Juan de Dios Crespo y se abstuvieron en un golpe de timón que rompió el pacto con Del Nido.

Este mismo jueves se sabrá cómo responden en esta ocasión los americanos, que han recibido presiones y mimos de las dos partes al ser una llave fundamental con su paquete, que es superior al 12%, una cifra clave para definir el panorama accionarial actual.

El juez sí da la razón a Del Nido al argumentar que no se puede limitar de ningún modo el derecho al voto de Del Nido Benavente siempre que no supere ese 25% como tope. Esto, en teoría, dejará un buen número de acciones sin representación, algo que tampoco se sabrá objetivamente hasta este mismo jueves. Puede haber movimientos previos a la Junta... Es decir, hay muchas incógnitas en el aire. Aunque desde el Sevilla entienden que el juez no ha desatado a Del Nido Benavente para que pueda actuar con toda la representación accionarial como para decantar de su lado la Junta.

El ex presidente se ha manifestado en alguna ocasión reciente deseando que los americanos respeten el pacto que tiene con ellos para tumbar al actual consejo de administración. Con lo cual la voluntad y la representatividad de éstos volverá a ser clave en la nueva asamblea de accionistas.