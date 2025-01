Kike Salas: vuelven las lesiones al Sevilla: tiempo de baja y partidos

Más problemas para el Sevilla de García Pimienta. El pasado sábado, con la convocatoria del técnico catalán para el encuentro del Espanyol, saltaron las alarmas en Nervión. Kike Salas, central y lateral izquierdo del conjunto hispalense, se había lesionado y se perdía el encuentro de la jornada. Una baja delicada, por la situación en la demarcación en la plantilla, y que atrae de nuevo los fantasmas de las lesiones tras varias semanas donde García Pimienta había recuperado ya a casi todos los efectivos. Sólo faltaba Nianzou, quien se encontraba en el proceso final de su recuperación hasta que se ha visto obligado a pasar por quirófano. Ahora Kike Salas se une a la enfermería, aunque no será por mucho tiempo por fortuna de los intereses del Sevilla.

Kike Salas, una nueva lesión en el Sevilla

Según informó el club de Nervión, Kike Salas sufrió una lesión el pasado viernes durante el último entrenamiento antes del encuentro entre el Sevilla y el Espanyol. El de Morón de la Frontera se hizo un “esguince en el tobillo”, tal y como reflejó el comunicado, aunque sin especificar ni la gravedad de la misma. Ésta baja, que se junta con el ciclo de amarillas de Adrià Pedrosa y la “sobrecarga” de Valentín Barco, obligó al García Pimienta a reinventarse con el once del Sevilla para sacar, frente al Espanyol, la formación más competitiva posible. El catalán acabó repitiendo la fórmula de San Mamés, cambiando de perfil a José Ángel Carmona -del derecho al izquierdo- y ubicando en el lugar del visueño a Juanlu Sánchez. Sin mucho éxito, acabó jugando el costado zurdo de la defensa Saúl Ñíguez, como ya hizo ante el Valencia, en los últimos minutos del partido.

La lesión y el tiempo de baja de Adrià Pedrosa con el Sevilla

En lo que respecta a Kike Salas, el de Morón de la Frontera no estará mucho tiempo de baja. Según ha podido saber Diario de Sevilla, el canterano sevillista se perderá entre 1 y 2 encuentros más. Es decir, está descartado para el partido frente al Getafe en el Coliseum del próximo fin de semana. No obstante, podría volver entre el partido del Barcelona en el Sánchez-Pizjuán y el del Valladolid en el José Zorrilla. En principio, Kike Salas debería de volver en uno 10 días aproximadamente.

Los sustitutos de Kike Salas

Mientras tanto, García Pimienta tendrá que apostar en el lateral izquierdo por Adrià Pedrosa, que regresará tras sanción frente al Getafe. Será, si nada raro ocurre, su único lateral zurdo disponible de la primera plantilla, pues Valentín Barco sigue cerrando su salida, o más bien esperando a que el Porto acabe dando el ‘sí’ para abandonar Nervión. Hasta que el de Buenos Aires no deje la estructura sevillista, la secretaría técnica no podrá avanzar en brindarle al entrenador del Sevilla un nuevo relevo en esa posición que ha pedido expresamente. Por lo que, además de Kike Salas, no sería raro que Diego Hormigo, jugador del Sevilla Atlético, complete los entrenamientos del primer equipo en las próximas semanas hasta que el de Morón de la Frontera se recupere o llegue un nuevo lateral zurdo a Nervión.