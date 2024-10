Las lesiones sitúan la lupa sobre la plantilla del Sevilla

El primer triunfo del Sevilla a domicilio llegó con un peaje altísimo pagado a posteriori. A la lesión de Nyland de rodilla, que pudieron ver los sevillistas en directo durante el partido, se unió la inesperada sorpresa de la doble lesión muscular de la pareja de centrales que estaba asentándose de forma positiva en este primer cuarto de Liga.

Pero García Pimienta tendrá que seguir luchando contra los infortunios en forma de lesiones. Tras el varapalo que supuso la pérdida de medios centro de forma casi consecutiva (Saúl, Sow y Lokonga) se unió luego la grave lesión de Ejuke y ahora llega la del trío de futbolistas que había logrado dotar al equipo de un triángulo clave en la estructura defensiva. Llega la hora de poner la lupa en la plantilla.

De momento ésta ha respondido ante los cimbronazos que ha ido sufriendo el proyecto de García Pimienta y de Víctor Orta, que tuvo un espaldarazo grande en Cornellá, por cómo de autoritario fue el primer triunfo fuera, pero que ahora tiene otra prueba de fuego. Porque de una tacada el técnico barcelonés pierde a tres titularísimos.

Nyland tiene una lesión para seis o siete semanas, según la evolución que tenga de su esguince de rodilla. Mientras que Badé y Nianzou no son esperados antes del parón de noviembre, con lo que se perderán seguro la primera ronda copera y, sobre todo, el Sevilla-Real Sociedad y el Leganés-Sevilla, dos partidos que están llamados a definir la trayectoria del equipo de García Pimienta esta Liga.

En las primeras diez jornadas García Pimienta había cambiado nueve veces de pareja de centrales. En la undécima jornada parecía que ya era definitivo el dúo formado por Badé y Nianzou, después de la baja de éste por sanción en Montjuïc y de que el técnico barcelonés lo prefiriera a Marcao y a Kike Salas.

Antes del partido en Cornellá, García Pimienta habló así de los cuatro centrales, colocándolos en un plano de igualdad total: “En los centrales tengo dudas porque los cuatro están rindiendo a un máximo nivel. Los cuatro están preparados. Seré justo con los dos que jueguen y voy a ser injusto con los dos que no jueguen porque merecerían jugar todos por capacidad y rendimiento y lo que me están mostrando. Voy a estar tranquilo, juegue quien juegue lo va a hacer muy bien”. Pues ahora debe seguir con esa tranquilidad, aunque ya no pueda contar con Badé y Nianzou al menos hasta después del parón de noviembre, que aprovecharán para ponerse a punto.

Sus lesiones no son tan graves como la del portero Nyland, al que ya relevó en Cornellá Álvaro Fernández. El meta de Arnedo (La Rioja, 13-04-1998) tuvo un debut inesperado antes del que iba a tener este miércoles en la Copa del Rey con Las Rozas. Víctor Orta lo fichó como agente libre por su gran temporada en el Huesca en Segunda División: jugó los 42 partidos, encajó sólo 33 goles y dejó 20 encuentros la portería a cero.

Pero ahora le llega una prueba de fuego en varios partidos, porque Nyland estará lesionado hasta finales de noviembre o principios de diciembre, según cómo evolucione. Ya Álvaro Fernández le llega la ocasión de demostrar en la élite que puede defender una portería con el peso específico que tiene la del Sevilla. Y por delante tendrá una pareja de centrales que también estará bajo la lupa. El sevillismo pone el ojo en el fondo de plantilla, ahora que parecía arrancar el proyecto.